ASUS JAPANは、Copilot＋ PCの新製品として「ASUS Zenbook SORA 16」および「ASUS Zenbook SORA 14」の2製品（計6モデル）を2026年3月下旬より順次発売します。実売価格は「ASUS Zenbook SORA 16」が33万9800円〜、「ASUS Zenbook SORA 14」が25万9800円〜（いずれも税込）。

記事のポイント 薄型軽量で長時間のバッテリー持ちを実現したノートPC。軽いだけでなく耐久性にも優れているので、毎日ノートPCを持ち運ぶような方に最適です。

ASUS Zenbook SORAシリーズは、日本市場のモバイルノートPC実用調査をもとに、持ち運びやすさ、作業性能、バッテリー駆動時間のバランスを取り入れて開発された、日本独自の製品名を採用する超軽量Copilot＋ PCです。

16型モデルの「ASUS Zenbook SORA 16(UX3607OA)」は、大画面ノートPCながらASUS Zenbook史上最軽量となる約1.2kgを実現し、最新のQualcomm Snapdragon X2 Elite Extremeプロセッサーを搭載。

「ASUS Zenbook SORA 16(UX3607OA)」（ザブリスキーベージュ）

14型モデルの「ASUS Zenbook SORA 14(UX3407NA)」は約990gの軽量ボディに、Qualcomm Snapdragon X2 Eliteプロセッサーシリーズを採用しています。

「ASUS Zenbook SORA 14(UX3407NA)」（アイスランドグレー）

液晶より鮮やかな表示が可能なアスペクト比16:10の有機ELディスプレイを搭載。解像度は16型／2880×1800ドット（120Hz）、14型／1920×1200ドット（60Hz）。

漆黒表現や鮮やかな発色に加え、液晶よりブルーライト放出量が約70％少なく、長時間使用でも目にやさしくなっています。DCI-P3 100%の広色域、DisplayHDR True Black、TÜV Rheinlandのフリッカーフリー／ブルーライト軽減の各認証も取得しています。

タッチパッド部分の左右および上部にはファンクションが割り当てられており、上部で指を左右にスライドさせると動画の早送り/巻き戻し、左側で指を上下にスライドさせると音量調整、右側で指を上下にスライドさせるとディスプレイの明るさ調整を瞬時に行うことができます。また、右斜め上から、左下にスワイプすると、ASUS ScreenXpertアプリを開くことが可能です。

「ASUS Zenbook SORA 16」のバッテリー駆動時間は約22時間。「ASUS Zenbook SORA 14」は約33時間のバッテリー駆動時間を実現します。ACアダプター未接続のバッテリー駆動時でもパフォーマンス低下が少なく、常に快適に動作させることが可能です。

天板・キーボード面・底面には、軽さにもつながるASUS独自開発のセラルミナム素材を採用。耐摩耗性、耐スクラッチ性、耐衝撃性に優れ、日常使用でも傷がつきにくく、指紋もつきにくい素材です。汚れもふき取りやすく、触り心地は陶器のようで高級感を演出します。セラルミナムは100％リサイクル可能で、環境にも配慮されています。

指先ひとつで天板を開けるEasyLiftヒンジを採用しており、ディスプレイの揺れを抑えて安定した使用感を実現します。また、米国国防総省が定めるMIL規格（MIL-STD 810H）に準拠したテストも複数クリアしており、高い堅牢性を実現。振動や衝撃、高温・低温環境にも耐え、持ち運び時も安心です。

「新生活応援キャンペーン」も対象

現在開催中の「ASUS Zenbook SORA新生活応援キャンペーン」では、期間中に対象のASUS Zenbook SORA 16 (UX3607OA)またはASUS Zenbook SORA 14 (UX3407NA)を含むASUS Zenbook SORAシリーズを購入・応募すると、1万円相当、学生には2万円相当の選べるデジタルギフトが必ずもらえるキャンペーンを実施中です。詳細はキャンペーンサイトで確認できます。

ASUS 「ASUS Zenbook SORA 16」 「ASUS Zenbook SORA 14」 2026年3月下旬より順次発売

