〈背骨にボルト7本、体には斑点と腫瘍が…難病のガラス作家・大河内愛美（31）がドレスをまとい“隠すことをやめた日”〉から続く

憧れの人との交流をきっかけに、レックリングハウゼン病であることを公表、合併症の手術を経て、発信を続けている名古屋市在住の大河内愛美さん。現在はガラス作家になる夢を叶え、制作を続けている。一方で、いじめの記憶や病との付き合いは続いている。（全3回の3回目／最初から読む）

【画像】同級生から「バイオハザード」と…背骨にボルト7本、体には斑点と腫瘍がある大河内愛美さん（31）の水着やドレス姿を見る

ガラスの制作に打ち込んで

――現在のお仕事について教えてください。

大河内愛美さん（以下、大河内） 今はガラス制作を続けながら、週3〜4回、学童保育で働いています。宿題を見たり、一緒に遊んだり。子どもは好きですね。



大河内愛美さん

――学童保育の職場には病気のことも伝えているのですか。

大河内 はい。理解してもらえていてありがたいです。手術で入院となると2週間近く行けなかったり、ガラスの方も展示や催事があると1週間行けなかったりするのを、柔軟に対応してもらっています。

――ガラスの制作も集中的に行うんですよね。

大河内 そうです。ガラスはゆっくり冷やす工程が必要で、時間も費用もかかります。工房はレンタルなので、作家仲間と期間を調整して使っています。

自分の工房を持ちたいと思ったこともありますが、維持費や燃料費を考えると現実的ではなくて。「なんでこんなにお金のかかる道を選んだんだろう」と思うこともあります（笑）。

――ガラス作品は、デザイン画を描いてから作るんでしょうか？

大河内 描く作家もいるんですけど、私は「こうなったらこうなるかな」と頭の中のイメージで作っています。出来上がりは偶然性もあるし、出来上がったものが気に入らなかったら処分しちゃいます。

――クラゲの作品は定番なんですね。

大河内 クラゲは可愛いから好きですね。

――大河内さんの作品を購入したい場合はどうすれば？

大河内 DMなどで連絡をいただいた方と直接やりとりをして販売しています。

恋愛とルッキズムの壁

――「自分の見え方というのを常に気にしている」とおっしゃっていましたが、恋愛についてはいかがですか。

大河内 特に変わらず、という感じです。興味がないわけではないんですけど、踏み込めない。好きだなと思っても「病気だしな」と、そこでブレーキをかけてしまうんです。やっぱり、いじめの影響もあると思います。小中学時代の記憶は大きいです。

それに高校のとき、病気のことを詳しく言わないで「こういうのが肌に生まれつきあるんだよ」みたいな話になったときに「やっぱり付き合うのをやめよう」と言われて疎遠になることもあったので……病気うんぬんよりも、体が綺麗じゃないとダメなんだ、みたいに思い込んでいるところもあって。

あと、背中にボルトが入っているので、電気を使う施術は受けられないんです。感電の心配があるから電気風呂もダメだと言われています。だから、電気を使うエステや脱毛もきっと難しいんだろうな、と。エステティシャンの友人にも「やめておいた方がいいよ」と言われました。

街や電車でエステや脱毛の広告を見かけるたびに、「ああ、私はこういうこともできないんだな」と、ちょっと寂しい気持ちになります。

――確かにルッキズムに偏っている宣伝文句が街に溢れていますよね。今でも初対面の人が苦手とか、街を歩いていて他人の視線が気になるようなこともありますか？

大河内 そうですね。なるべく服で隠したいなと思うことはあります。首元を見られている気がすると、ちょっと気になったり。あと、海とか温泉には自分から積極的に行こうとは思わないですね。

――他にも気になることはありますか？

大河内 ボルトが気になるので、重いものを持ち上げるときは気をつけています。満員電車で押されるのも、背骨が少し不安ですね。ジェットコースターもダメみたいなんですが、もともと苦手なので乗りません（笑）。

怒らないという選択

――以前「初対面に近い男性から、突然ホテルに行こうと言われた」というSNS投稿をされてましたね。

大河内 そうなんです。病気のことを「気にしない」と言ってくれたのはいいんですけど、「ちゃんと知りたいから、今からホテルに行って見せて欲しい」と言われて。何を言ってるんだろう、と思いました。

――ひどいですね。怒りは湧きませんでしたか。

大河内 私怒らないんです。怒ることってムダなのかな、って思っちゃって。怒ったところで何も変わらないじゃないですか。怒ることにエネルギーを使いたくないんです。

――クールですね。もともと怒らない性質なんですか？

大河内 どうなんでしょう。怒っているつもりでも伝わらないみたいで。でも最近は、怒らないから舐められているのかな、とも思いますけど。

――いじめの記憶を振り返って、どう感じていますか。

大河内 見返したい気持ちは、当時はあったと思います。作家として有名になってやる、みたいな。

――その頃の同級生と再会する機会はありますか。

大河内 同窓会とかはないんですけど。私が発信を始めたあと、中学の同級生から「当時はごめん」とDMが来たことはあります。でもその人に直接何かされたわけではなかったので、返事に困りました。

一番イラッとしたのは、いじめ当事者の同級生から「当時は辛かったと思うけどいじめの経験とか話せばバズると思う」みたいに上からアドバイスされたことです。「いじめ当事者が、どの口が言ってるんだ」と思って。そういうのはありますね。

大河内さんが発信を続けるワケ

――大河内さんは発信することによって、どんな変化を求めていますか。

大河内 まずはレックリングハウゼン病という病気を知ってもらうこと。外見に対する偏見や差別が少なくなればいいと思います。

――難病ということで、いろいろわかってないことも多いんでしょうか。そもそも合併症についても、最初のお医者さんからは聞けなかったんですよね？

大河内 高校生の頃受診したときは合併症の話は出なかったですね。肌の良性の腫瘍が気になるなら取れるけど「何もやることはないんだよ」という対応でしたね。だから病院行く必要もないんだと思って、ずっとほったらかしでした。

レックリングハウゼン病の人は、日本に4万人いると言われています。症状が軽い人は自分が病気だと気づいていない場合もある。私もそうでした。でも合併症のリスクは同じようにある。例えば乳がん発症のリスクは、一般の人よりだいぶ高かったりもする。だから、発信が誰かの検査につながればいいな、と思っています。

――大河内さんの今後の目標を教えてください。

大河内 ガラスは続けたい。作品をもっと展示したい。学校やフリースクールで「自分らしく生きる」をテーマに講演もしてみたいです。そしてやっぱり、大東駿介さんと対談や講演をしたいですね。5年以内には叶えたいです。年齢的に大人になりすぎる前に（笑）。

――揺らぎませんね。

大河内 発信したら会えた、という成功体験があるので。「夢は口にしたほうがいいんだ」と思っています。

熱で溶け、形を変え、ゆっくり冷えて固まるガラス制作の工程のように、痛みと時間を経て少しずつ輪郭を作ってきた大河内さんの人生はこれからも続いていく。外見ばかりでなく、その人の物語を見てほしい。大河内さんは、怒らず、諦めず、静かに願い、発信を続けている。

写真＝細田忠／文藝春秋

（市川 はるひ）