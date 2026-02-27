「ニンニンジャー」や「ヨドンナ」たちが『あっち向いてホイ野球』で激突 第1試合は3月1日より配信
東映特撮ファンクラブ（TTFC）サービス開始10周年を記念し、キャストバラエティーの人気企画「あっち向いてホイ野球」の特別編、題して『全東映特撮 あっち向いてホイ野球選手権大会』の配信が決まった。1回戦第1試合は3月1日12時よりTTFCにて配信される。
【写真】放送終了から10年が経った『ニンニンジャー』から西川俊介らが集結
「あっち向いてホイ野球」は、『王様戦隊キングオージャー』（2023年）のキャストバラエティー『キングオージャーちゃんねる』よりスタートし、時には作品をまたいでさまざまな名勝負を繰り広げてきたオリジナルゲーム。野球と同様に攻守を交代しながらチームの得点を競う。攻撃側のバッターと守備側のピッチャーが「あっち向いてホイ」を行い、バッターの顔の向きがピッチャーの指す方向と同じならヒット。打球の行方はバッターの回したルーレットで決まる。
『全東映特撮 あっち向いてホイ野球選手権大会』には、TTFCオリジナル作品の出演者、東映特撮ファンにはおなじみのキャストやユニット、さらには作品の周年を記念して集まった“あのスーパー戦隊”もチームを結成して参戦。10周年を記念した大会にふさわしく、全8チームが参戦したトーナメント形式で試合を行う。
1回戦第1試合は、『王様戦隊キングオージャー』キャストの酒井大成＆渡辺碧斗＆村上愛花＆千綿勇平が久々に勢ぞろいした「キングちゃん」チームと、TTFCオリジナル『仮面ライダーアインズ with ガールズリミックス』から山本ひかる＆松本麗世＆志田音々＆天翔天音による新チーム「ガールズリミックス」チームが対決。
1回戦第2試合は、TTFC大使としてサービスの歴史を長らくともに支えてきた井坂仁美＆秋田知里＆鷲見友美ジェナの「仮面ライダーGIRLS」チームと、『魔進戦隊キラメイジャー』のスピンオフ作品、TTFCオリジナル『ヨドンナ』から桃月なしこ＆西葉瑞希＆森日菜美の「ヨドンナ」チームが相対する。
1回戦第3試合は、TTFCオリジナルシリーズの『仮面ライダーアウトサイダーズ』から岩永徹也＆那智＆天野浩成による「アウトサイダーズ」チームと、現在放送中の『仮面ライダーゼッツ』から八木美樹＆三嶋健太＆小貫莉奈で結成された「仮面ライダーゼッツ」チームが激突。
そして、1回戦第4試合には、TTFCの10周年にちなんで、放送終了から10年がたった『手裏剣戦隊ニンニンジャー』から西川俊介＆松本岳＆中村嘉惟人＆矢野優花＆多和田任益による「ニンニンジャー」チームが参戦する。
1回戦の4試合の後は、2回戦準決勝、3回戦決勝へと進む。
『全東映特撮 あっち向いてホイ野球選手権大会』は、TTFCにて、1回戦第1試合が3月1日12時、1回戦第2試合が3月15日12時、1回戦第3試合が3月29日12時、1回戦第4試合が4月12日12時、会員見放題配信。
