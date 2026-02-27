¾¾ËÜ½á¡¢»³ÅÄÍµµ®¤ÎÇ®°Õ¤¬½Ð±é¤Î·è¤á¼ê¤Ë¡ÖÁ´ÎÏ¤Ç»Ù¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×
¡¡¾¾ËÜ½á¤¬27Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø¤Á¤ë¤é¤ó ¿·ÀñÁÈÄÃº²²Î¡Ù¤ÎÀ©ºîÈ¯É½¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¡£¼ç±é¡¦»³ÅÄÍµµ®¤ÎÇ®°Õ¤ò¼õ¤±¤Æ½Ð±é¤ò·è¤á¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬½¸·ë¡ª¡Ø¤Á¤ë¤é¤ó¡Ù¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÌÏÍÍ
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Ç÷ÎÏ¤¢¤ë¥¿¥Ã¥Á¤È°µÅÝÅª¤Ê²èÎÏ¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¶¶ËÜ¥¨¥¤¥¸¤¬Ì¡²è¤òÃ´Åö¤·¡¢¡Ø½ªËö¤Î¥ï¥ë¥¥å¡¼¥ì¡Ù¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ëÇßÂ¼¿¿Ìé¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢ËëËö¤ÎµþÅÔ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ºÇ¶¯¤Î¥µ¥à¥é¥¤½¸ÃÄ¡¦¿·ÀñÁÈ¤Î»Ö»Î¤¿¤Á¤Î¹Ó¡¹¤·¤¯¤âÇ®¤¤À¸¤ÍÍ¤ò¡¢¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È¡¢»Ë¼Â¤Ë´ð¤Å¤¤Ê¤¬¤é¤âÂçÃÀ¤Ê²ò¼á¤ÇÉÁ¤¤¤¿¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ø¤Á¤ë¤é¤ó ¿·ÀñÁÈÄÃº²²Î¡Ù¤ò¸¶ºî¤Ë½é¤Î¼Â¼Ì²½¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢²ñÄÅÈÍ¼ç¡¦¾¾Ê¿ÍÆÊÝÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¾¾ËÜ¡£Àè½µ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯½Ð±é¤¬È¯É½¤È¤Ê¤ê¡Ö¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò½Ò¤Ù¤ë¡£½Ð±é·èÄê¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï²ñÄÅ¤ÎÊý¤Ç¤âÈó¾ï¤ËÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¤½¤ì¤â´Þ¤á¤Æ¡Ö¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´é¤ò¤Û¤³¤í¤Ð¤»¤¿¡£
¡¡ºîÉÊ¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤ÏÌó3Ç¯Á°¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¤Û¤«¡Ë¤ÇÆÁÀî²È¹¯¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿º¢¤À¤È¤¤¤¦¡£Æ±ºî¤ÇËÜÂ¿Ãé¾¡Ìò¤ò±é¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜºî¤Ç¤Ï¼ç¿Í¸ø¡¦ÅÚÊýºÐ»°Ìò¤òÌ³¤á¤ë»³ÅÄ¤«¤éÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì»×¤¤¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¡¢¡Ö¤½¤Î»þ¡Ê¡Ø¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡Ù¡Ë¤ÏËÍ¤¬Íµµ®¤¯¤ó¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤ÏÍµµ®¤ÎÇØÃæ¤òÁ´ÎÏ¤Ç»Ù¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ð±é¤ò·è¤á¤¿ÍýÍ³¤ò¸ì¤ë¡£¡ÖÍÆÊÝ¸ø¤È¤¤¤¨¤ÐÈó¾ï¤Ë±Ô¤¯¡¢Ã¯¤è¤ê¤âÇ®¤¤¿®Ç°¤ò»ý¤Ã¤¿¿ÍÊª¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¿ÍÊª¤òÀº°ìÇÕ±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÎò»Ë¾å¤Î¿ÍÊª¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÇ®¤¤»×¤¤¤òÞø¤é¤»¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤«¡£¤¼¤Ò¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â´ó¤»¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâ¤Ç¤Ï¡¢»£±ÆÃæ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ò¤¨¤Æ¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£ÅÚÊý¤ÈÍÆÊÝ¸ø¤¬½é¤á¤Æ½Ð²ñ¤¤¡¢¿¿·õ¤ò¹½¤¨¤ë¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¾¾ËÜ¤¬¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ½é¤á¤Æ»£¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¶õµ¤¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¸ì¤ë¡£
¡¡ÂæËÜ¾å¤Ç¤ÏÂÐ¤¸¤¹¤ë¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢»³ÅÄ¤È¼Çµï¤ò¸ò¤¨¤ë¤È¡¢¼«Á³¤È¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤ËÊÑ²½¤·¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»³ÅÄ¤Ï¡Ö»þÂåÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¡¢²ñÄÅÈÍ¼ç¤ËÅá¤ò¸þ¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤ê¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤âºÐ»°¤Ï¤½¤Îº²¤È³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤òÉ½¸½¤·¤¿¤¯¤Æ¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤¤¤¯¤Î¤Ï¥¢¥ê¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈºîÉÊ¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÆÉ¤ß¼è¤Ã¤¿¾å¤Ç¤Î±é½Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¾¾ËÜ½á¤µ¤ó¤¬¾¾Ê¿ÍÆÊÝ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¾¾ËÜ¤â¡ÖËÍ¤â¤½¤ì¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î2¿Í¤Î´Ø·¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤¬¥¢¥ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¿®Íê¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¼«¿®¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿
¡¡¤Ê¤ª¡¢Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¾¾ËÜ¤È»³ÅÄ¤Î¤Û¤«¡¢ÎëÌÚ¿Ç·¡¢ÃæÂ¼Áó¡¢ºÙÅÄ²Â±ûÂÀ¡¢¾å¿ùÉ¢Ê¿¡¢Æ£¸¶µ¨Àá¡¢úË½ÓÂÀÏº¡¢µÜùõ½©¿Í¡¢´ä±Ê¤Ò¤Ò¤ª¡¢°½Ìî¹ä¡¢ÅÏÊÕ°ìµ®´ÆÆÄ¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø¤Á¤ë¤é¤ó ¿·ÀñÁÈÄÃº²²Î¡È¹¾¸ÍÀÄ½ÕÊÓ¡É¡Ù¤Ï¡¢TBS·Ï¤Ë¤Æ3·î26Æü20»þ58Ê¬¡¢27Æü20»þ57Ê¬¤Ë2ÌëÏ¢Â³ÊüÁ÷¡£26Æü¡¢27Æü¤ÎÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤«¤éU¡¾NEXT¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®¡£¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¤Á¤ë¤é¤ó ¿·ÀñÁÈÄÃº²²Î¡ÈµþÅÔ·èÀïÊÓ¡É¡Ù¤Ï¡¢27Æü¤Î¹¾¸ÍÀÄ½ÕÊÓÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤«¤éU¡¾NEXT¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®¡ÊºÇ¿·ÏÃ¤ÏËè½µ¶âÍËÇÛ¿®Í½Äê¡Ë¡£5·î9Æü¤è¤êHBO Max¤Ë¤ÆÀ¤³¦ÇÛ¿®¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬½¸·ë¡ª¡Ø¤Á¤ë¤é¤ó¡Ù¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÌÏÍÍ
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Ç÷ÎÏ¤¢¤ë¥¿¥Ã¥Á¤È°µÅÝÅª¤Ê²èÎÏ¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¶¶ËÜ¥¨¥¤¥¸¤¬Ì¡²è¤òÃ´Åö¤·¡¢¡Ø½ªËö¤Î¥ï¥ë¥¥å¡¼¥ì¡Ù¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ëÇßÂ¼¿¿Ìé¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢ËëËö¤ÎµþÅÔ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ºÇ¶¯¤Î¥µ¥à¥é¥¤½¸ÃÄ¡¦¿·ÀñÁÈ¤Î»Ö»Î¤¿¤Á¤Î¹Ó¡¹¤·¤¯¤âÇ®¤¤À¸¤ÍÍ¤ò¡¢¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È¡¢»Ë¼Â¤Ë´ð¤Å¤¤Ê¤¬¤é¤âÂçÃÀ¤Ê²ò¼á¤ÇÉÁ¤¤¤¿¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ø¤Á¤ë¤é¤ó ¿·ÀñÁÈÄÃº²²Î¡Ù¤ò¸¶ºî¤Ë½é¤Î¼Â¼Ì²½¡£
¡¡ºîÉÊ¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤ÏÌó3Ç¯Á°¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¤Û¤«¡Ë¤ÇÆÁÀî²È¹¯¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿º¢¤À¤È¤¤¤¦¡£Æ±ºî¤ÇËÜÂ¿Ãé¾¡Ìò¤ò±é¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜºî¤Ç¤Ï¼ç¿Í¸ø¡¦ÅÚÊýºÐ»°Ìò¤òÌ³¤á¤ë»³ÅÄ¤«¤éÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì»×¤¤¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¡¢¡Ö¤½¤Î»þ¡Ê¡Ø¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡Ù¡Ë¤ÏËÍ¤¬Íµµ®¤¯¤ó¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤ÏÍµµ®¤ÎÇØÃæ¤òÁ´ÎÏ¤Ç»Ù¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ð±é¤ò·è¤á¤¿ÍýÍ³¤ò¸ì¤ë¡£¡ÖÍÆÊÝ¸ø¤È¤¤¤¨¤ÐÈó¾ï¤Ë±Ô¤¯¡¢Ã¯¤è¤ê¤âÇ®¤¤¿®Ç°¤ò»ý¤Ã¤¿¿ÍÊª¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¿ÍÊª¤òÀº°ìÇÕ±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÎò»Ë¾å¤Î¿ÍÊª¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÇ®¤¤»×¤¤¤òÞø¤é¤»¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤«¡£¤¼¤Ò¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â´ó¤»¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâ¤Ç¤Ï¡¢»£±ÆÃæ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ò¤¨¤Æ¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£ÅÚÊý¤ÈÍÆÊÝ¸ø¤¬½é¤á¤Æ½Ð²ñ¤¤¡¢¿¿·õ¤ò¹½¤¨¤ë¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¾¾ËÜ¤¬¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ½é¤á¤Æ»£¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¶õµ¤¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¸ì¤ë¡£
¡¡ÂæËÜ¾å¤Ç¤ÏÂÐ¤¸¤¹¤ë¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢»³ÅÄ¤È¼Çµï¤ò¸ò¤¨¤ë¤È¡¢¼«Á³¤È¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤ËÊÑ²½¤·¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»³ÅÄ¤Ï¡Ö»þÂåÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¡¢²ñÄÅÈÍ¼ç¤ËÅá¤ò¸þ¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤ê¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤âºÐ»°¤Ï¤½¤Îº²¤È³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤òÉ½¸½¤·¤¿¤¯¤Æ¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤¤¤¯¤Î¤Ï¥¢¥ê¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈºîÉÊ¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÆÉ¤ß¼è¤Ã¤¿¾å¤Ç¤Î±é½Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¾¾ËÜ½á¤µ¤ó¤¬¾¾Ê¿ÍÆÊÝ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¾¾ËÜ¤â¡ÖËÍ¤â¤½¤ì¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î2¿Í¤Î´Ø·¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤¬¥¢¥ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¿®Íê¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¼«¿®¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿
¡¡¤Ê¤ª¡¢Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¾¾ËÜ¤È»³ÅÄ¤Î¤Û¤«¡¢ÎëÌÚ¿Ç·¡¢ÃæÂ¼Áó¡¢ºÙÅÄ²Â±ûÂÀ¡¢¾å¿ùÉ¢Ê¿¡¢Æ£¸¶µ¨Àá¡¢úË½ÓÂÀÏº¡¢µÜùõ½©¿Í¡¢´ä±Ê¤Ò¤Ò¤ª¡¢°½Ìî¹ä¡¢ÅÏÊÕ°ìµ®´ÆÆÄ¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø¤Á¤ë¤é¤ó ¿·ÀñÁÈÄÃº²²Î¡È¹¾¸ÍÀÄ½ÕÊÓ¡É¡Ù¤Ï¡¢TBS·Ï¤Ë¤Æ3·î26Æü20»þ58Ê¬¡¢27Æü20»þ57Ê¬¤Ë2ÌëÏ¢Â³ÊüÁ÷¡£26Æü¡¢27Æü¤ÎÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤«¤éU¡¾NEXT¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®¡£¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¤Á¤ë¤é¤ó ¿·ÀñÁÈÄÃº²²Î¡ÈµþÅÔ·èÀïÊÓ¡É¡Ù¤Ï¡¢27Æü¤Î¹¾¸ÍÀÄ½ÕÊÓÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤«¤éU¡¾NEXT¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®¡ÊºÇ¿·ÏÃ¤ÏËè½µ¶âÍËÇÛ¿®Í½Äê¡Ë¡£5·î9Æü¤è¤êHBO Max¤Ë¤ÆÀ¤³¦ÇÛ¿®¡£