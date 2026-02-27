ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子で銅メダルを獲得した中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が２７日放送のＴＢＳ系「ひるおび」（月〜金曜・午前１０時２５分）に生出演。１７歳らしい素顔が明かされた。

番組には親友の牛山胡香さんがＶＴＲでインタビュー出演。「みんなでご飯行くのとか、カラオケ行くのとかをモチベーションにして『この試合がんばろうね』とかみんなで話したりして。終わったら、みんなでカラオケ行って、ご飯食べてってしますね」とオフの時間についてコメント。

さらに牛山さんが「亜美、めっちゃ歌うまくて、ａｉｋｏさんの曲をよく歌ってます。『カブトムシ』とか」と明かすと、中井はニッコリ。ＭＣの恵俊彰が「行かれるんですか？練習が終わったあとはみんなで？」と質問すると、中井は「オフの日とか、オフシーズンはみんなでご飯とか、ショッピングとかカラオケとか行きます」と明かした。

恵から「気分転換はカラオケとかですか？」と問われると、「そうですね。歌うのも好きだし、『スポッチャ』とかに行って、みんなでそこでも一緒に運動したり」と説明。「やっぱり運動自体がお好きなんですね」と聞かれると「好きです」と話した。

中井の十八番（おはこ）にネットは「中井亜美さんのカラオケの十八番はａｉｋｏのカブトムシなのか！」「メダリストがａｉｋｏの曲歌ってるって すごーい」「中井選手のカブトムシはきいてみたいな」「親の世代のヒット曲」「え、中井亜美さんａｉｋｏ歌うの！」と興味津々だった。