ACIDMANが、2025年10月26日に開催した＜ACIDMAN LIVE TOUR “This is ACIDMAN 2025”＞ツアーファイナル、7年振り7度目の日本武道館公演の模様を本日19時より、U-NEXTにて独占配信スタートすることを発表した。

加えて、YouTube、TikTok、Instagramではショート動画も公開された。本日には「sonet」も公開となり、以降＜光学＞ツアーファイナルの千葉・幕張公演まで毎週公開されることが発表された。ショート動画には、新旧のライブ映像が使用されていくとのことなので、ぜひチェックしていただきたい。

なおACIDMANは、3月11日に2012年から毎年開催している＜ACIDMAN LIVE in FUKUSHIMA 2026＞、さらに4月9日からは2025年に発売した13thアルバム『光学』を携えた全国ツアー＜ACIDMAN LIVE TOUR “光学”＞がスタートする。ツアーファイナルは、＜LIFE＞ツアー以来18年ぶりとなる千葉・幕張メッセ国際展⽰場（展⽰ホール9・10）にて迎える。

◾️＜ACIDMAN LIVE in FUKUSHIMA 2026＞ 公演日：2026年3月11日（水） 福島・いわき市文化センター大ホール

チケット：8,800円（税込）

※6歳以上有料。お席が必要な場合は6歳未満も有料となります。

※ライブ収益は全額「東日本大震災ふくしまこども寄附金」に寄付されます。

◾️＜ACIDMAN LIVE TOUR “光学”＞ 2026/4/9（⽊）神奈川・KT Zepp Yokohama

2026/4/18（⼟）宮城・⽯巻 BLUE RESISTANCE

2026/4/29（⽔・祝）静岡・LIVE ROXY SHIZUOKA

2026/5/10（⽇）新潟・NIIGATA LOTS

2026/5/15（⾦）⼤阪・NHK⼤阪ホール

2026/5/22（⾦）埼⽟・ウェスタ川越 ⼤ホール

2026/5/24（⽇）福岡・DRUM LOGOS

2026/5/29（⾦）宮城・仙台 Rensa

2026/6/6（⼟）岡⼭・CRAZYMAMA KINGDOM

2026/6/14（⽇）沖縄・桜坂セントラル

2026/6/27（⼟）千葉・幕張メッセ国際展⽰場 展⽰ホール9・10 詳細：http://acidman.jp/