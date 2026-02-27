スマホの故障は、連絡手段だけでなく決済や情報収集まで止まるのがいちばん困るところです。

エックスモバイル イオンタウン郡山店は2026年2月1日にリニューアルオープンし、iPhoneとAndroidの高難易度修理まで相談範囲を広げました。

買い物動線の中で立ち寄れる立地を活かし、修理と通信相談を一つの窓口で受ける体制へ進化しています！

エックスモバイル「高難易度修理・SIM相談ワンストップ対応」

リニューアルオープン日：2026年2月1日店舗所在地：福島県郡山市松木町2-88 イオンタウン郡山営業時間：10:00〜19:00定休日：なし（施設に準ずる）駐車場：約2,300台電話番号：024-955-6656

エックスモバイル イオンタウン郡山店は、スマホ修理と格安SIM・モバイルWi-Fi相談を扱う総合モバイルショップです。

同店は地域商業施設内にあり、端末トラブル時にまず相談しやすい受け皿として運営されています。

今回の刷新では、スタッフ増員と部品在庫の拡充、技術体制の強化を同時に進め、即日修理の比率を高める設計です。

登録修理業者としての体制整備も進み、修理工程の透明性と運用品質の見える化にも取り組み中。

高難易度修理まで受け止める受付体制

即日対応率：最大95％（在庫部品の店頭修理が対象）最短対応時間：最短15分（簡易修理の場合）部品在庫：数万種類（主要Android/iPhone部品）

対象機種例：iPhone、Google Pixel、Galaxy、Xperia、AQUOS、OPPO、Xiaomi（Redmi含む）。

Androidは機種数と部品点数が多く、地域では相談先が見つかりにくい故障が出やすい領域です。

同店では基板修理を含む高難易度の相談受付を強化し、従来は預け先探しに時間がかかったケースの受け皿を広げています。

在庫部品で完結できる修理は店頭での即日対応を中心に進め、混雑や症状に応じて預かりへ切り替える運用です。

修理だけでなく、使い方や通信費見直しまで同じ窓口で相談できる一体型の導線設計も実務的な強みになっています。

顕微鏡レベルの作業品質と登録修理業者体制

登録番号（電気通信事業法）：T000100登録番号（電波法）：R000100在庫なし時の部品取り寄せ：最短1日対応不可の目安：全体の5％未満（機種・状態・部品状況による）

顕微鏡を用いた基板作業の現場では、微細な端子を扱う工程が必要になり、作業手順の安定性が品質差に直結します。

同社は総務省の登録修理業者制度に基づき、修理方法と確認工程を制度要件へ合わせて整備済み。

登録番号で事業者体制を確認できるため、依頼前に判断材料を持てる点も利用者側の安心につながります。

在庫外部品でも取り寄せ後の後日修理へつなげる流れがあるため、相談時点で選択肢を切らない運用です。

スマホ故障の現場では「直せるかどうか」を最初に判断してくれる窓口の存在が、実は一番大きな価値になります。

エックスモバイル イオンタウン郡山店の今回の刷新は、修理難易度と相談しやすさを同時に上げたアップデートでした。

【困ったスマホの駆け込み先を強化する大型刷新！

エックスモバイル「高難易度修理・SIM相談ワンストップ対応」】の紹介でした。

