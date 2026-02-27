◇宮様スキー大会国際競技会◇ジャンプ◇ノーマルヒル（２７日、札幌・宮の森ジャンプ競技場＝Ｋ点９０メートル、ヒルサイズ１００メートル）

ノーマルヒルが行われ、男子成年組は五輪２大会出場の小林潤志郎（３４）＝Ｗｙｙｎ．＝が１回目９７メートル、２回目９５メートルの２４７・４点で初優勝を飾った。女子は一戸くる実（２１）＝雪印メグミルク＝が１回目２位から逆転で制した。

１回目で１位となり、迎えた２回目。有利な向かい風を受けながら距離を伸ばし、連続でＫ点越えの飛躍をそろえた。飛型点は２回ともにトップの５５・５点をマーク。今季Ｗ杯開幕メンバーの小林朔太郎（雪印メグミルク）らの追い上げを振り切り、「今できる最低限のことをやってる。調子が良くなっている手応えはある」とうなずいた。

ミラノ・コルティナ五輪の代表入りを逃し、平昌、北京に続く３大会連続の出場を果たすことはできなかった。弟・陵侑（チームＲＯＹ）が銅メダルを獲得した混合団体などのジャンプ種目は、テレビで観戦。二階堂蓮（日本ビール）が個人で２つのメダルを獲得するなど若手の活躍も目立ったが、「日本人としてジャンプをやってる身としてすごいうれしかった。次は自分がそういうところに立てるようにと思ってやっていきたい」と気持ちを新たにしている。

妹・諭果＝ＣＨＩＮＴＡＩ＝は、今季限りでの引退を決断した。自身も今年６月に３５歳の誕生日を迎えるが、「体の変化は感じていない。まだいけると思ってやっている」と３０代中盤になってもフィジカルの衰えはないという。２０３０年に３８歳で迎える冬季五輪出場、メダル獲得にも意欲を示し、「限界を感じないようにもっと上を目指したい。（３８歳は）一番良い時期。若い人には持てない引き出しをたくさん作って大きい舞台に立てれば」。日本男子ジャンプ陣を引っ張る弟に負けじと、小林家の長男として結果を残し続けていく。