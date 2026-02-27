「体のラインが出る服苦手」な40・50代へ！【グローバルワーク】大人に似合う「おしゃれスカート」

体のラインが出る服は避けたいけれど、地味に見えるのもイヤ――そんな40・50代にこそ注目してほしいのが、シルエットにこだわったスカート。ふんわり広がる設計や縦ラインを意識したデザインなら、気になる部分を自然にカバーしながら装いを品よく整えてくれそうです。【グローバルワーク】には、そんなはき心地のよさと見た目のきれいさを両立したスカートが続々登場。無理なくおしゃれを楽しめる「大人におすすめのスカート」を厳選してご紹介します。

体のラインを拾いにくい “程よいフレア” が決め手

【グローバルワーク】「ピーチサテンフレアスカート柄」\4,990（税込）

レオパード柄が目を引くフレアスカートは、広がりすぎない絶妙な分量で大人にちょうどいい一枚。前ベルトにギャザーが入っていない仕様だからウエストまわりがもたつきにくく、コンパクトなトップスともすっきり合わせやすそうです。スタッフのcossyさんも「たっぷり生地の程よく広がるフレアデザインで体のラインが出にくく体型カバーにも！」とコメント。気になる腰まわりやヒップを自然に包み込み、きれいめに整えてくれそうな頼もしさが魅力です。