トータス松本、パラスポーツアニメテーマ曲「スーパーヒーロー」配信リリース決定
ウルフルズ・トータス松本が、新曲「スーパーヒーロー」を2026年3月4日に配信リリースとなることを発表した。
「スーパーヒーロー」は、2024年3月にNHK「みいつけた！」放送開始15周年を記念して発表となった「ただいま！」以来のトータス松本名義の新曲で、パラスポーツアニメ テーマ曲として書き下ろされた楽曲である。“あきらめないぜ たしかな事は ひとつだけ 情熱さえあれば”と唄う、心に深く響く希望の楽曲になっているという。
また、本楽曲を3月1日に自身がパーソナリティーを務めるFM COCOLO「Got You OSAKA」でフル尺初オンエアされることも決定した。
そして、本楽曲の配信リリースを記念したキャンペーンも実施される。所定のアドレスよりApple MusicまたはSpotifyにてライブラリ追加すると、トータス松本直筆のキャラクター画および手書き文字で構成されているジャケで作られた“「スーパーヒーロー」オリジナルスマートフォン壁紙”がプレゼントされる。
◾️「スーパーヒーロー」
2026年3月4日（水）リリース
配信：https://tortoisematsumoto.lnk.to/superhero
※パラスポーツアニメ テーマ曲
▼「スーパーヒーロー」ライブラリ追加キャンペーン
対象配信サイト：Apple Music、Spotify
期間：2026年2月27日（金）17:00〜3月22日（日）23:59
特典：「スーパーヒーロー」オリジナルスマートフォン壁紙
CP応募サイト：https://www.toneden.io/v-dd/post/superhero_pre
詳細：https://www.tortoisematsumoto.com/
◾️＜ウルフルズ ライブツアー2025-2026 ツーツーウラウラツー シーズン２＞
2026年
2月28日（土）熊本・荒尾総合文化センター OPEN/START 16:15/17:00
3月1日（日）宮崎・都城市総合文化ホール OPEN/START 16:15/17:00
3月7日（土）栃木・かぬまケーブルテレビホール（鹿沼市民文化センター） OPEN/START 16:15/17:00
▼ツアー特設サイト
http://www.ulfulsspecial.com/tsu-tsu-uraura2-2/
◾️＜OSAKAウルフルカーニバル ウルフルズがやって来る！ヤッサ！2026＞
2026年5月30日（土）大阪・万博記念公園もみじ川芝生広場 ※雨天決行・荒天中止
OPEN 14:30 / START 16:30
特設サイト：http://www.ulfulsspecial.com/yassa2026/
関連リンク
◆トータス松本 オフィシャルサイト
◆トータス松本 レーベルサイト
◆トータス松本 オフィシャルInstagram