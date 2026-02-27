カラフルなシュガーがポイント！東京ディズニーシー「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」スパークリングドリンク（オレンジ＆ライチー）
東京ディズニーシーでは、2026年4月15日(水)より25周年のアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」がスタートします。
イベントに先駆け、2026年4月8日(水)より、「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」の世界観を表現したスパークリングドリンクが登場。
これからの季節にぴったりな、爽やかな味わいと食感を楽しめるスペシャルドリンクがラインナップされます。
東京ディズニーシー「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」スパークリングドリンク（オレンジ＆ライチー）
発売日：2026年4月8日(水)
価格：700円
販売場所：東京ディズニーシー／ケープコッド・クックオフ
鮮やかなオレンジ色が目を引く、すっきりとした飲み口のスパークリングドリンク。
カップにはダッフィー＆フレンズの可愛らしいお顔がデザインされており、見た目にも楽しい一杯。
ストローで混ぜながら飲み進めることで、オレンジのソースとライチーのゼリーが合わさり、豊かな食感とフルーティーな味わいをお楽しみいただけます。
トッピングされたカラフルなシュガーが、砂浜で見つけた「きらきら光るわくわくのかけら」を思わせるアクセントになっています。
パークを歩き回った後のリフレッシュタイムにおすすめです☆
東京ディズニーシー「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」スパークリングドリンク（オレンジ＆ライチー）の紹介でした。
