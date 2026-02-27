ドンデコルテ・渡辺銀次、自身の本性を告白「私は◯◯なタイプ」 ラパルフェ都留は芸風に対する衝撃の本音
3月1日放送のABEMA『チャンスの時間』（後11：00）では、スタジオゲストにタレント・ベッキーを迎え、実力派漫才師たちが漫才中に“相方に秘密にしていたこと”を初告白する漫才の祭典「カミングアウト漫才2026」を開催する。『M-1グランプリ2025』準優勝のお笑いコンビ・ドンデコルテをはじめ、カーネーション、豪快キャプテン、センチネル、ラパルフェの実力派漫才師5組が参戦を果たす。
【番組カット】ラパルフェ都留は…自身の芸風に対する衝撃の本音
番組冒頭では、千鳥がお互いに“隠していること”を明かす展開も。今年の正月をきっかけに、ノブが「ど真ん中の趣味ができた」と告白するほか、大悟も正月に“人生初体験”をしたことを明かし、ベッキーが驚きの表情を見せる。
そして、「カミングアウト漫才2026」トップバッターを務めるのは、『M-1グランプリ2025』ファイナリストの豪快キャプテン。「山下さんに怒られるたびに、“ある動画”を見とる」と打ち明けるベーやんが、山下ギャンブルゴリラの“恥ずかしいプライベート動画”の存在を告白。ベーやんの言葉に、動揺を見せる山下も「そんなんやから後輩とかにムチャクチャ嫌われてる」と反撃するなど、いきなり衝撃的な幕開けとなった。
続いて登場するのは、注目の若手コンビ・センチネル。大誠は「ホステスの元カノと...」と切り出し、自身の“見栄っ張り”な一面を打ち明けながら、トミサットの恋愛事情について「気持ち悪いと思ってる」と本音を炸裂させます。そんな大誠に対し、トミサットが打ち明ける“秘密とは”。
ドンデコルテは、渡辺銀次が「私は◯◯なタイプです」と世間のイメージを覆す、自身の本性を告白。さらに、小橋共作からの「山添さん（相席スタート）から聞いたぞ」という暴露によってキャラ崩壊の危機に追い込まれることに。
俳優・阿部寛のモノマネで注目を浴びたラパルフェ・都留拓也は「家買ったばっかりなんだけど…」と私生活の悩みを吐露。さらに自身の芸風に対する衝撃の本音も飛び出し、都留の知られざる苦悩が明らかに。一方、尾身智志が“ギャラ配分”について赤裸々に明かすと、ノブは思わず「良いカミングアウトですね」とコメント。スタジオは一気にヒートアップする。
ラストを飾るカーネーションは、吉田結衣が「去年の夏からハマっているもの」「今通っていること」など近況を告白。そんな吉田に対し、岡下は「『チャンスの時間』で永野さん論破して、めちゃくちゃピンの仕事増えたやんか」と切り込みます。吉田の活躍の陰で「俺めっちゃ暇になって…」と“新たに始めたこと”を明かす岡下から、千鳥も爆笑の近況報告が飛び出す。
