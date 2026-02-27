「やだやだ！ もう帰る！」

【マンガを読む】「ちゃんとできない子はね、お猿さんと一緒なんだよ」名門小学校に入れるため、母の狂気が4歳の子供を追い詰める《小学校受験編スタート》

母親に手を引かれ、沈んだ表情で歩いていた子どもが突如座り込み、泣きじゃくり始める。母親は「大丈夫だよ、頑張ろう。だって――」と声をかけながら息子の顔をのぞき込み……

顔に張り付いた凍えるような笑顔の奥底から、押し殺した苛立ちをにじませて母親はこう続けた。

「ちゃんとできない子はね、お猿さんと一緒なんだよ？」



『だって私は空っぽだから お受験編』

伸び続ける「お受験」市場

高まる教育熱にうかされるように、日本の教育産業の市場規模は3兆円に迫る勢いで伸び続けている。首都近郊では、高校・大学受験のみならず、中学や小学校の受験までもが注目を集めている。人気私立の小学校ともなると、倍率は10倍を超えることも珍しくない。そうなると必然、人気校に合格するために大量の札束が積まれることになる。

文部科学省の調査によると子どもを私立小学校に通わせている世帯の半数以上の年収が1200万円を超えているという。一般的には高所得と言われる世帯であるが、一部の私立小学校に通わせている世帯の年収としては「低所得」と言われてしまうのかもしれない。

なぜなら、＜（有名私立小学校名） 年収＞とネットで検索すると「最低でも年収2000万」「1000万は底辺」などといった記述も目立ってくるのである。

必然的に、そういった学校を目指す場合にかかる費用も相当な金額になる。受験対策の塾の月謝は10万円以上、学校ごとの特別講座や模試で追加の授業料を払い、塾に通うために必要な親子の服（！）も仕立てのいいものを用意しなければならない。

別世界に迷い込んでしまった庶民の目線から小学校受験を描く

ここまで手間とお金をかけているのだから、子どもの成績が思うように上がらない時、冒頭のモラルハラスメントのような言動をしてしまうのかもしれない。もしくは、ママ友親子の成績が順調に伸びている中、母親の劣等感と焦りが子どもへの対応に出てしまうこともあるだろう。

上記のエピソードはまだ穏健な方で、小学校受験の教育虐待をネットで検索すると、大人ですらメンタルを壊してしまいそうなモラルハラスメントのエピソードが大量にヒットする。地域の公立小学校に通った”庶民”からすれば、想像できないような世界である。

我々庶民にとっては、小学校受験とはある種の異世界であり、奇妙なルールがはびこる因習村といってもいいのかもしれない。そんな別世界に迷い込んでしまった庶民の目線から小学校受験を描くのが『だって私は空っぽだから お受験編』である。

主人公は地方出身で学歴も普通の主婦。ふとしたことが契機で都内の湾岸エリアに住むことになり、そこで出会ったママ友の影響で小学校受験を始める。そこで、小学校受験によって子どもの個性に合った質の高い教育を享受できたり、高校・大学受験をパスすることができたり、人脈をつくれたり、といったメリットがあることを知る。しかし、年収も子どもの性格においても、小学校受験には不向きであった主人公一家はやがて不幸な運命をたどることになるのだ。

別世界の人間が安易に飛び込んでしまった時、果たしてそれは本当に子どものためになるのだろうか。上流階級の仲間入りをしたい、自分の学歴コンプレックスを子どもの学歴で慰めたい、優秀な子どもに育てたと称賛されたい……そういった欲望に突き動かされていないだろうか。

そうなってしまった時、小学校受験は教育という大義名分を隠れ蓑にした“空っぽな自己実現”でしかないだろう。

