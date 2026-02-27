欧米の政財界の有力者を巻き込み、世界に衝撃を与えた性的スキャンダル「エプスタイン事件」。2026年1月30日、この事件にまつわる資料、通称「エプスタイン・ファイル」の一部が新たに公開された。

資産家のジェフリー・エプスタイン元被告（2019年死亡）が、未成年の少女達に金銭を払い、性行為の相手をさせていたとして児童買春で起訴されたこの事件。公開された資料には一体何が書かれていたのか。この事件はなぜこれほど波紋を広げているのか？ 在米ライターの堂本かおる氏が寄稿した。



2025年12月18日、米下院監視委員会の民主党議員らが新たに公開した写真。ジェフリー・エプスタイン（中央）の周りには、顔が編集された女性たちの姿が ©AFP=時事

◇

故ジェフリー・エプスタインは小児性愛者だった。エプスタインは2019年にセックス・トラフィッキング（＝性的人身売買）により逮捕され、獄中で自殺している。

エプスタインは少女たちを自分で性的虐待するだけでなく、複数の著名男性にもあてがっていたとされている。MAGA（熱心なドナルド・トランプ支持者）は「虐待者の多くがリベラルの富裕層であり、ファイルを公開することで ”ディープステート” （=影の政府）を撲滅させられる」とする陰謀論を拡散しており、エプスタイン・ファイルに含まれる「顧客リスト」の公開を渇望していた。

リベラルや民主党支持者の多くもまた、「トランプとエプスタインは旧友であり、トランプも顧客リストに名が上がっているのだろう」と考え、その多くはファイル公開を望んでいた。こうした背景が、エプスタインの死後6年が経過しても、この問題がアメリカで関心を集め続けた理由の一つとしてある。

そしてついに、「エプスタイン・ファイル」の一部が新たに公開され、事件は大きく動き出したのだ。

だが、「エプスタイン・ファイル」は、解読が非常に難しい。エプスタインと親しい友人とのメールは砕けた文体で省略が多く、当事者同士にしか通じない隠語やジョークも含まれる。送受信者の名前が黒塗りされているものも多く、大手メディアがチームを組んで解読に取り組んでいるほどだ。

ファイルにはトランプ、ビル・クリントンという歴代大統領をはじめ、イーロン・マスク、ビル・ゲイツなど、世界的に名を知られる著名人の名が大量に含まれている。現千葉工業大学学長の伊藤穰一氏など、何度も名前が登場する日本人もいる。もっとも、ファイルに名があること自体は犯罪への加担やモラルの欠如を意味せず、これが世界を戸惑わせ、かつ全容の解明が求められている理由だ。

「赤ん坊の肉を…」SNSで飛び交う“噂”

こうした中、当人たち以外には意味不明なメールの文章が取り上げられ、SNSでは「エプスタインたちは赤ん坊を殺し、その肉を食べていた」という衝撃的な噂が駆け巡っている。これは、件名が「クリームチーズ・ベイビー」とされたメールの一部抜粋に端を発している。

〈「笑、クリームチーズと赤ん坊が同じレベルなのか、私には分からない」 「赤ん坊は何百万人もいるのに、良質なベジタブル・クリームチーズはほとんどない」 「ハハ。明日、ベジ・クリームチーズ欲しい？ 今から探しに行くよ」〉

このやり取りに他の情報が重ねられ、「人喰い」の噂が広まっているのだ。

英アンドルー元王子の逮捕報道

ファイルに名があったことで、すでに各界の著名人が次々と職を辞している。さらに影響はヨーロッパにも広がり、2月19日にはチャールズ国王の弟であるアンドルー元王子が逮捕されたと英BBCが報道。アンドルー元王子はエプスタインと交流があり、2025年10月に「王子」の称号を剥奪されていた。詳しい容疑は明らかになっていないが、エプスタインへ機密情報を渡した疑いとみられ、釈放後も捜査は続いている。

政界、財界、学界、美術界、エンターテインメントおよびスポーツ界……と分野を問わず、パワーを持つ者たちがエプスタインとの繋がりを求めた。ある者は少女たちへの残酷な性的虐待を楽しみ、ある者は自身の成功のためにエプスタインの持つ人脈と莫大な資金に目が眩んだ。ある者は、その両方を“享受”したのだろう。

ファイルに名のあった者たちは倫理観を持たなかった。多くのアメリカ人は、権力を持つ者たちのそうした倫理観の完全な欠落に戦慄した。アメリカは、欧米は、高等な文明社会であり、キリスト教に基づく倫理観や博愛主義があり、ゆえに世界をリードしてきたと信じてきた、その自負が崩れ去ったのだ。

権力者たちの多くは「性的虐待を知らなかった」「繋がりはビジネス上のもの」などと釈明しているが、事態を重くみた国連人権理事会の独立専門家委員会は以下の声明を発表。

〈「女性と女児に対するこれらの残虐行為の規模、性質、組織的性格、そして国境を越えた影響は非常に深刻であり、その多くは人道に対する罪の法的基準を満たす可能性がある」〉

今回公開されたのはファイルのわずか半分であり、残り300万点は非公開のままだ。（文中敬称略）

◇◇◇

（堂本 かおる）