日本スケート連盟は２７日、ミラノ・コルティア五輪フィギュアスケートペア金メダルの“りくりゅう”こと三浦璃来（２４）、木原龍一（３３）組＝木下グループ＝が代表に選出されていた３月の世界選手権（プラハ）への出場を辞退することを発表した。

２人は連盟を通じてコメントを発表。全文は次の通り。

「このたび世界選手権への出場を辞退させていただくことにいたしました。今シーズンはオリンピックを大きな目標としており、シーズン開幕前から世界選手権に出場するかどうかについてはまったく考えていませんでした。オリンピックで金メダルを獲得できたことから、その後すぐに世界選手権に向けて、心身のコンディションをオリンピック前の状態まで戻すことはやはり難しいと判断し、辞退を決断いたしました。今後に関してはシーズンが終わった後に私たち自身で発表させていただきます。引き続きりくりゅうを温かく見守っていただけますよう、何卒よろしくお願い申し上げます」。

昨年の世界選手権を制している“りくりゅう”は今季ＧＰファイナルも制覇。ミラノ五輪ではＳＰ５位と出遅れたものの、フリーで世界歴代最高得点をマークし、史上最大の得点差を逆転し、日本フィギュア史上初となる金メダルを獲得した。帰国後、世界選手権については「ゆっくり落ち着いてから考えていきたい」と話していた。