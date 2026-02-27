Nao Yoshiokaが、オーストラリアのプロデューサー MXXWLLとのニューシングル「In the Rain」を本日2月27日に配信リリースした。

本作の制作はオーストラリア シドニーから郊外にて行われた。ナショナルパークに隣接したMXXWLLの自宅スタジオでの制作当日の天候は雨。湿った空気、土と木々の匂い、自然が静かに息づく音といったその日の体験が、そのまま楽曲の核となっている。「In the Rain」というタイトルも、何かを象徴するために付けられたものではなく、その日、そこにあった時間を、そのまま受け取った名前に近いという。

パニック発作に悩まされてきたNao Yoshiokaにとって、その回復のプロセスで重要だったのが、自然の中に身を置く時間だったという。情報や刺激から距離を取り、自分の感覚を取り戻す過程で見えてきたのは、「自分を大切にする」という、あまりにも基本的で、しかし忘れがちな態度だった。本作には、その気づきが過度な説明を伴わずに滲み込んでいる。

サウンドは、70年代ソウルの記憶を呼び起こす温度を持ちながら、決して過去に留まらない。装飾を削ぎ落とし、声とグルーヴの関係性にフォーカスしたアプローチは、Nao Yoshiokaがソウルシンガーであることを再確認させると同時に、2026年の現在地を正確に示している。

本楽曲は世界を巡り、多くを経験してきたNao Yoshiokaが、あらためて自分自身と向き合い、自然の中で呼吸を整えた先に鳴らされた音の、最初の記録だといえる。

・Nao Yoshioka コメント

私にとって、2026年最初のシングルが「In the Rain」になることを、とても嬉しく思っています。この曲は、日々の中で自分を見失いかけたとき、海や自然に身を委ねることで、少しずつ本来の自分を取り戻していく過程を描いた楽曲です。忙しさの中で聞こえなくなっていた自分の声や、心の奥にしまい込んでいた本当の気持ちが、自然の中で静かにほどけていく。そして、自分自身の内側の声が、また確かに聞こえてくる。そんな感覚を大切にしました。街の中でも、どんな場所でも、ふと自分に戻りたくなったときに、この曲を聴いてもらえたら嬉しいです。

（文＝リアルサウンド編集部）