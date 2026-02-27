「どデカい愛だ……」森永製菓、櫻井翔の卒業を発表「ここまで丁寧な企業見たことない」「泣きそうに」
森永製菓の公式X（旧Twitter）は2月27日に投稿を更新。嵐の櫻井翔さんが「inゼリーおよびカレ・ド・ショコラのイメージキャラクター」を卒業すると発表しました。
【投稿】櫻井翔がイメージキャラクター卒業
また「撮影では、inゼリーをかっこよく飲む姿や、カレ・ド・ショコラを美味しく頬張る様子だけでなく、スタッフさんや当社社員にも優しく声をかけてくださいました。櫻井翔さんご本人の誠実なお人柄のおかげでここまで歩んでくることができたと思います」と、撮影秘話も明かしています。
コメントでは、「泣きそうになっちゃったよ」「通学電車や通勤電車で、inゼリーの翔くんの広告を見るたびに頑張れました！」「ここまで丁寧な企業見たことない」「そんなに長くやってたんですね 驚き桃の木」「ファン冥利につきます」「どデカい愛だ……」「これからも森永製菓さんの製品を買い続けます！！」などの声が上がりました。
【投稿】櫻井翔がイメージキャラクター卒業
「これからも森永製菓さんの製品を買い続けます！！」同アカウントは「このたび、櫻井翔さんは、inゼリーおよびカレ・ド・ショコラのイメージキャラクターを、2026年3月2日をもちまして卒業することとなりました」と報告。「2014年からの11年間、櫻井翔さんはinゼリーを中心に数々のCMやキャンペーン、イベントを通してブランドの想いを体現してくださり、多くのお客様に笑顔とエネルギーを届けてくださいました。長年にわたるご尽力に、深く感謝申し上げます」とのことです。
