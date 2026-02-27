「オオタニサンやイチローさんばり」元アイドルのバッティングに驚きの声「強烈」「迷いなきスイング」
元アイドルの越まりんさんは2月24日、自身のX（旧Twitter）を更新。バッティングセンターでの動画を披露しました。
【動画】越まりんの見事なバッティング
コメントでは「オオタニサンやイチローさんばりの華麗なバッティングです」「コナー・グリフィンばりに打てるのねw」「素晴らしい」「いつ見ても綺麗なフォームです！」「アイドル卒業…プロ入りのため？」「1球目気持ちいいセンター返し」「打球が、強烈」「不変のナイバッティン」「迷いなきスイングよ…」など、絶賛の声が集まりました。
(文:五六七 八千代)
【動画】越まりんの見事なバッティング
「アイドル卒業…プロ入りのため？」越さんは「これが最近アイドル卒業した野球女子らしい」とつづり、1本の動画を投稿。ミニスカート姿で豪快にバットを振り抜き、3本のヒットを決める様子が収められています。思い切りのいいスイングと安定したフォームが印象的です。
「146cmだけどスタンドまで飛ばせます」たびたびバッティング動画を投稿している越さん。2025年12月1日には「146cmだけどスタンドまで飛ばせます」とつづり、1本の動画を公開。小柄な体格からは想像できない、キレのあるスイングを披露しました。記事執筆時点で3万2000件以上の「いいね！」を集めるなど、大きな反響が集まっています。今後の投稿も楽しみですね。
(文:五六七 八千代)