◇米女子ゴルフツアー HSBC女子世界選手権第2日（2026年2月27日 シンガポール セントーサGC＝6793ヤード、パー72）

第2ラウンドが行われ、3位から出た山下美夢有（24＝花王）は4バーディー、3ボギーの71で回り、通算5アンダーで11位に後退した。

ホールアウト後、U−NEXTのインタビューでは「チャンスにつく回数も少なくて、距離のあるパーパットを打つことが多かった。あまりいい流れで1日回れなかった」と反省を口にした。

武器であるアイアンショットが乱れた。パーオンは18ホール中10ホールに止まり我慢の1日になった。

1番パー5で第3打を2・5メートルにつけて幸先よくバーディーを奪ったものの3番でボギーでつまずいた。5番と6番の連続バーディーで波に乗るかと思われたが、7番でまたボギーを叩いた。

続く8番パー5がキーホールになった。フェアウエーからの第3打がグリーン左へ。球は池に向かって下る急斜面に止まった。深いラフからのアプローチもグリーンに届かず、ボギー必至のピンチに陥ったが、ウエッジで放り込んでチップインパーで切り抜けた。

11番で落とした後も16番で第3打を2メートルにつけて取り返し、上がり2ホールもグリーンを外しながら、しっかりピン側に寄せてパーを拾った。

トップと4打差で週末を迎える。ツアー3勝目を目指す山下は「9番、8番アイアンで打つ距離がグリーンに乗らない感じだった。精度が落ちていたので、しっかり調整して残り2日頑張りたい」と切り替えた。