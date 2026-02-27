開設７３周年記念競走「Ｇ１・児島キングカップ」が３月２日から７日まで、岡山県のボートレース児島で開催される。このＰＲのため倉敷市モーターボート競走事業の矢島薫管理者ら関係者が２７日、藤原啓史朗（３５）＝岡山・１１２期・Ａ１＝を伴い東京都江東区のデイリースポーツを訪れた。

前半２日間の１２ＲはＷドリームで、それぞれ１号艇に乗艇する茅原悠紀（岡山）、桐生順平（埼玉）が当然シリーズをリードする存在。そんな中、走り慣れた水面とハマった際の爆発力で藤原は一発の魅力を秘める。

昨年は１〜９月に８回も優勝。また２０２３年のＧ２・秩父宮妃記念杯（びわこ）では８連勝の完全Ｖを達成している。２５日の宮島ではＳＧ１１冠の石野貴之（大阪）を２コース差しで仕留めて今年初優勝。勢いに乗ると手をつけられない一人だ。

「茅原さんのように、コンスタントに活躍できるようになれればいいのですが…。それでも（前節の）優勝を機に、いいリズムに乗っていけるのかなと思います」とうなずく。今節の最終日となる３月７日は３６回目のバースデー。「優勝戦、乗りたいですね。育ててもらった水面で、ぜひ恩返しができるように頑張ります」と奮闘を誓った。

児島ボートは現在、スタンドの一部がリニューアル工事中。このため優勝者表彰式は非公開となるが、ウイニングランの際には大時計前で止まって水上インタビューを行い、ファンにお披露目する。なお、売り上げ目標は６７億円に設定している。