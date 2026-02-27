380円の「さばバーガー」登場　サバコロッケ使用の新商品を人気蕎麦店が期間限定販売

「本家しぶそば 渋谷道玄坂店」は、2026年3月1日（日）から8日（日）までの期間限定で、和歌山県日高町発祥のサバコロッケを使用した「さばバーガー」を販売する。※文中価格は全て税込表記

さばコロッケとは、和歌山県の紀伊水道で上がったサバを、紀州梅酢で食べやすい南蛮漬けにし、北海道の男爵いもで包んだ商品。第七回全国コロッケフェスティバルin龍ケ崎にて市長賞を受賞している。

「しぶそば」は、株式会社東急グルメフロントが運営する駅そば事業で、東急線沿線を中心に駅ナカ・駅チカに展開している。定番の「かき揚げそば」や「ちくわ天そば」の他に、季節毎の食材を使った「おすすめ天そば」を販売しており、年間250万人を超える利用者がいる。

〈商品一覧〉

【本家しぶそば 渋谷道玄坂店限定販売】

■お蕎麦屋さんのさばバーガー 380円

■さばバーガードリンクセット（しぶくまくんチャームつき） 630円

■さばバーガードリンク＋そばセット（しぶくまくんチャームつき） 1,090円

【しぶそば各店で販売（3/1〜3/8期間販売）

◾️さばコロッケそば

・販売店舗

14店舗

（長津田店、市が尾店、菊名店、二子玉川店、青葉台店、中央林間店、武蔵小杉店、大井町店、池袋店、あざみ野店、綱島店、池上店、溝の口店、多摩川店）

※各店数量限定