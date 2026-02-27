アマチュアボクシングで４９戦４９勝（３３ＫＯ）無敗を誇り世界ユース、全日本選手権など９冠を達成した藤木勇我（１８）が２７日、横浜市内のホテルで会見し、大橋ジムに入門してプロデビューすることを発表した。大橋秀行会長（６０）は「文字通り日本の至宝。史上最高の逸材」と期待をかけ、愛称「ＴＨＥ ＫＩＮＧ」と命名。４月１３日の同ジム主催興行でＢ級（６回戦）の公開プロテストを行い、６月１０日の同ジム主催興行でスーパーフェザー級（５８・９キロ以下）でのデビュー戦に臨む予定だ。

日本人選手が何度も分厚い壁にはね返されてきた中量級で、世界に挑む。大橋会長は「軽量級では井上尚弥がもうほとんどやり尽くしたと言っても過言ではない。あと日本ボクシング界の人気を最高潮に高めるためには、これからは中量級、重量級の活躍だと思う。それをできる１番手に、藤木が来ると思う」と話した。

藤木は大阪・興国高では出場した高校全国大会（選抜、総体、国体）を６大会すべて制覇。アジアジュニア選手権６０キロ級、Ｕ―１９世界選手権同級で金メダルを獲得し、昨年１２月の全日本選手権にはウエルター級で高校生Ｖを果たし、計９冠を達成した。アマではライト級〜ウエルター級で戦っていたが、プロでは当面、フェザー級、スーパーフェザー級を主戦場とする予定だ。

海外進出も見据える。プロデビュー前から、注目度は世界レベルだ。ボクシング界で最も権威がある米専門誌「ザ・リング」が、昨年１２月号で４ページを使って藤木の特集を掲載した。大橋会長は「リング誌でも取り上げられて、海外からも注目度が高く、興味を持たれている。世界王者になるのは当然だと思っているので、そこから。中量級・重量級でラスベガスで戦って、当然のように勝っていく選手を見たい。これができるのは、藤木選手しか今はいないと思っている。その辺にも狙いを定めて行きたい」と意欲。藤木も「プロでまだ一戦もしていないので偉そうなことは言えないが、やれるならやりたい」と意気込み、「憧れである井上尚弥さんのように強くなりたい。無敗で世界チャンピオンになりたい」と力強く語った。

大橋会長は「ボクシングはスピード、パンチ力、テクニック、耐久力、すべてにおいて１０点満点中１０点。人間的な真面目さ、素直さも１０点満点。言うことない逸材」とスーパールーキーの人間性も絶賛。「階級が階級なので、最短、最速記録とかは考えていない。じっくり土台を作って、世界に向けて２〜３年、経験を積ませていきたい」との育成方針を明かした。

◆藤木 勇我（ふじき・ゆうが）２００７年１２月２５日、大阪市生まれ。１８歳。元プロボクサーの父・直樹さんの影響で、兄・勇利（現東農大２年）とともに小学１年からボクシングを始める。・興国高で計６度出場した高校全国大会（選抜、総体、国体）を全制覇。２３年にアジアジュニア選手権（アジアユース）、２４年にＵ―１９世界選手権（世界ユース）、２５年に全日本選手権を制し、アマ９冠を達成。好きなボクサーは元４世界４階級制覇王者・ローマン・ゴンサレス。座右の銘は「楽な道より楽しい未知を」。身長・リーチともに１７０センチの右ボクサーファイター。