Ｂ２ベルテックス静岡は２７日、ホーム山形戦（２８日、３月１日）に向けて会場となるこのはなアリーナで調整した。前節・青森戦の前に新加入した１９５センチのＰＦ島崎輝（２２）＝中大４年＝が、初の本拠戦に気合十分。「チームが勝てるように貢献したい」と、抱負を語った。

わずか１１秒のＢリーグデビューだったが、気持ちは高鳴った２１日の青森戦。「夢だったリーグのコートに立ったんだと実感した」。ボールに触る機会はなかったが、プロの舞台を踏んだ。連敗は１１でストップし、２０２６年チーム初勝利の瞬間を味わった。

今節は、さらに出番が増えそうだ。ＰＦクリス・エブ・ンドウ（３２）がノルウエー代表に招集され、不在。ＰＦのポジションは、加納誠也主将（３６）がインジュアリーリスト（ＩＬ）入りし、バローンマーテル（３１）も左膝負傷で離脱中。インサイド陣はセンターのアンガス・ブラント（３６）とケニー・ローソン・ジュニア（３７）だけ。「森（高大）ヘッドから、準備しておくように、と言われた。１分でも２分でも出て、２人を休みせたい」と、うなずいた。

島崎は短期契約でチームに加わっている。ロスター枠（特別指定選手、ユース育成枠を除く）１３人の関係上、ＩＬ選手の復帰時期により、契約期間は流動的。厳しい環境の中、キャリアを積み上げるには、コートでアピールするしかない。「自分にはいいチャンス。ルーキーらしくリバウンドや泥臭いプレーで見せていきたい」。外国籍の選手とのマッチアップは避けられないポジション。バスケの名門・福岡大大濠高出身の若武者が、体を張って勝負する。