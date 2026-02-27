学歴詐称疑惑が発端で複数の刑事告発を受けている 伊東市の田久保真紀前市長。大学の在学中に取得した単位数が、卒業には全く足りていなかったことが関係者への取材で明らかになりました。



（田久保真紀 前市長）

「私が経歴を詐称しているというようなことは一切ございません」



当時の会見で自身の潔白を訴えた伊東市の田久保前市長。

自身が市長となった選挙の際に「東洋大学卒業」と報道機関に虚偽の経歴を伝え公にした「公職選挙法違反」の疑いや“卒業証書”とされる文書を議長・副議長に“チラ見せ”した有印私文書偽造・同行使の疑いなどで刑事告発を受けていました。





（カメラマンリポート）「午前７時半です。田久保氏の姿が見えました。これから田久保氏の自宅で警察の家宅捜索が行われます」2月14日には、警察が自宅の家宅捜索に踏み切る事態にまで発展するなど捜査は着々と進められています。この刑事告発の発端となった学歴詐称疑惑。（アテレコ）「東洋大学卒ってなんだ！彼女は中退どころか、私は除籍であったと記憶している。」2025年６月に伊東市議宛てに届いた匿名の投書を皮切りに就任早々注目の的となりました。そして・・・。（田久保真紀前市長）「卒業は確認ができませんでした除籍であるということがその場では判明がいたしました。窓口に行ったが卒業証明書は取得することができませんでした」明らかになったのは、「卒業」ではなく「除籍」であったこと。（記者）市長は卒業したと勘違いしていた？（田久保真紀前市長）「非常に恥ずかしい言い方になりますけれども、勘違いをしていたんだろうと言われるとそれは全く否定できないということになると思います」会見では、「勘違いを全く否定できない」と説明していた田久保前市長。しかし、関係者への取材で明らかになったのは…長らく謎に包まれていた田久保前市長が在籍時に取得した“単位数”です。当時卒業に必要な１３２単位のうち、田久保前市長が取得していたのは…“６８単位”。卒業まであと６４単位も足りていなかったことがわかったのです。別の関係者はー。（アテレコ）「とても勘違いをしているような数字ではない。本当に勘違いしていたのか」さらに、これまでに警察は、田久保前市長の親族などにも参考人としての聴取を行っていて母親は大学卒業の認識について「卒業の時期になっても案内が来なかった。卒業していないと思っていた」という趣旨の話をしていたことがわかっています。これに対し、代理人弁護士の主張は…。（福島正洋弁護士）「多分、その聴取のやり方自体がそのお母さんは、何を聞かれてどんな意味があるかわからずに、雑談していく中で色々喋ったことをじゃあ警察の方がこれ作文しますねと言って勝手に作ったと。で、訳もわからず、とりあえずサインしたということのようです。そもそもお母さんがそういう供述をしていないとふうに怒っていますので、そういう調書があるとすれば、それは嘘の書いた調書ってことになりますので」疑惑の真相は・・・田久保前市長は、聴取の中ですべての容疑について「犯罪の成立を否認する」と主張し２度目の聴取の際には、“卒業証書”とされる文書の提出を拒否する回答書を提出したということです。26日、伊東市の杉本市長も田久保前市長への捜査について言及。（杉本憲也 伊東市長）「私たちとしては見守る中で必要に応じてやるべき手続きがあればその手続きをして、捜査協力依頼があれば最大限協力していく姿勢です」卒業証書とされる文書は、警察の手に渡るのでしょうか。