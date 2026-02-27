山形県西川町の菅野大志町長のパワーハラスメント疑惑を調査する町議会の百条委員会が27日、調査結果を報告しました。元職員の襟元をつかんで町長室に連れ込むなど町長の7つの言動についてパワハラに該当するとしました。



この問題は西川町の菅野大志町長について退職した町の元職員が在籍中に町長から襟元をつかまれて町長室に連れ込まれるなどのパワハラを訴えたことなどを受けて、町議会が百条委員会を設置し、調査していたものです。

委員会は27日、町議会臨時会で調査結果を報告しました。報告ではパワハラが疑われる13の項目のうち、7つについてパワハラに該当するとしました。このうち、退職した町の元職員が在籍中に町長から襟元をつかまれて町長室に連れ込まれるなどした事案に関しては。





佐藤耕二委員長「菅野町長が証人の衣類をつかみ、西川町役場の町長室に引き込んだ行為は身体的な攻撃にあたるものであり、業務上必要な行為とはいえない」また、別の複数の町職員に対する長時間にわたる叱責やミーティングと称した勤務時間外の個人面談など複数の行為についてもパワハラを認定しました。そして、町議会議員2人に対する2件の行為に関しては「違法行為」だったとの判断を示しました。このうち、2023年12月の町議会本会議中に菅野町長が目をつぶっていた町議の顔をスマートフォンで撮影し、「寝ている議員もおられますので、頑張ってほしい」などのメッセージを書いて町のオープンチャットにアップロードした行為については。佐藤耕二委員長「町議が精神疾患にり患し、現在も通院中であることを考えれば、その写真とメッセージの投稿先が町民が参加しているオープンチャットであることは町民の支持によって立つ町会議員の名誉を棄損し、その程度ははなはだしいといえる」議会終了後、菅野大志町長は報道陣の取材に応じました。菅野大志西川町長「パワーハラスメントが認定されたことを受けて、改めて町民や議員の皆さまに深く反省している」一方、自身の進退については明言を避けました。菅野大志西川町長「事実が私の認識と異なった部分もあるので、これから精査していきたい」町は2025年6月に第三者委員会を設置していて、今後、報告結果が公表される見通しです。