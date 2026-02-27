格闘技イベント「RIZIN」は、「RIZIN LANDMARK13 in FUKUOKA」（4月12日、マリンメッセ福岡）でRIZINフェザー級王者のラジャブアリ・シェイドゥラエフ（25＝キルギス共和国）と挑戦者・久保優太（38＝PURGE TOKYO/BRAVE）のタイトルマッチが決定した。

久保は一昨年の大みそかにシェイドゥラエフと激突。凄惨なまでの強烈なパウンドを被弾して2RTKO負け。その後はリングを離れ、25年夏の第27回参議院議員選挙の比例代表に維新から立候補したが落選に終わった。

昨年大みそかにはカルシャガ・ダウトベック（カザフスタン）を相手に再起戦に臨んだが、久保の左パンチが、ダウトベックの目に入ってしまって、試合が一時中断。ダウトベックは目の回復を図るも、ドクターの判断で試合続行不可能でノーコンテストに終わった。

RIZIN公式YouTubeチャンネル番組「榊原社長に呼び出されました」に出演した久保は再戦に向けて「自分には勝ち筋が見えた。弱点などを見つけてきたので、同じ展開にはならない。自分の作戦が絶対ハマる。自信しかない」と“覚悟”を口にした。

榊原信行CEOは「再戦の久保には勝つための作戦が確実にある」と期待した。