『ばけばけ』新キャストに反響続々「めちゃくちゃ美人…！」
俳優の高石あかりが主演を務めるNHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合ほか）の第105回が2月27日に放送され、蓮佛美沙子演じる新キャラクター・ランが初登場し、視聴者の注目を集めた。英語を流ちょうに操る聡明な人物像に、SNSでは称賛の声が相次いでいる。
【写真】「美人！」と話題の新キャスト
本作は、松江で生まれ育ったヒロイン・松野トキ（高石あかり）が、世界を転々とした末に日本へたどり着いた外国人英語教師レフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）と出会い、“怪談好き”という共通点から心を通わせていく物語。小泉セツとラフカディオ・ハーン（小泉八雲）をモデルに大胆に再構成したフィクションで、脚本はふじきみつ彦氏が手がける。
第105回では、リテラリーアシスタントとしてヘブンの執筆活動を支えるトキの姿が描かれた。ヘブンは同僚教師ロバート（ジョー・トレメイン）から日本人の妻・ランを紹介される。洋装に身を包み、英語を流ちょうに話すランの姿に、ヘブンは何かを思案する様子を見せ、トキに英語の勉強を再開しないかと提案する。
その後、トキとヘブンはロバート夫妻の自宅に招かれる。英語で会話が弾む中、内容を十分に理解できず緊張するトキ。英語について「からっきしで…また一から勉強し始めているところです」と打ち明けると、ランは「偉い。難しいわよね。英語って」と思いやりを込めて声をかける。さらに、自身が会話の意味を理解していることについても「何となくよ…それで十分だから」と優しく諭した。
公式サイトでは、ランは「外国人の日本人妻として、トキの手本となり、なんでも相談できるよき友人となっていく」と紹介されており、今後トキの人生に大きな影響を与える存在となりそうだ。放送後、SNSには「蓮佛美沙子さん登場！待ってました」「蓮佛さん、めちゃくちゃ美人…！」「素敵でチャーミング」「毎朝がさらに楽しみになった」といった声が続出。新たなキーパーソンの登場が、物語にどのような広がりをもたらすのか注目が高まっている。
