「にしたんクリニック」などを運営するエクスコムグローバルの西村誠司社長が２７日、自身のＴｉｋＴｏｋを更新。伊勢ケ浜親方（元横綱・照ノ富士）が弟子の幕内・伯乃富士に対して暴力を振るったとされる一連の報道に言及した。

この問題は同日朝から各メディアで報じられ、角界における暴力問題の再燃として波紋を広げている。熱烈な大相撲ファンとして知られる西村社長は動画内で、伯乃富士が旧宮城野部屋から移籍してきた「預かり力士」である点に注目。かつて宮城野部屋が暴力問題をきっかけに伊勢ケ浜部屋へ「吸収合併」された経緯を振り返り「暴力が問題で預かった弟子に対し、親方自ら暴力を振るうというのは前代未聞」と鋭く指摘した。

さらに西村社長は、伯乃富士の苦悩についても踏み込んだ。しこ名を「伯桜鵬」から「伯乃富士」へ改名する際、本人が嫌がって断ったという話を耳にしたとした上で「伊勢ケ浜部屋に対して口に出せない思いがあったのではないか」と推察。今回の件を単なる暴行問題ではなく、移籍にまつわる複雑な感情が絡んだ構造的課題であるとの見解を示した。

また、将来的な「宮城野部屋再興」への期待も吐露。現在幕下４枚目の炎鵬が、あと１場所十両を経験すれば親方資格を得られることに触れ「彼が宮城野部屋を再興したら、伯乃富士や義ノ富士（旧・草野）もそっちに戻りたいのではないか」と、力士たちの心情を代弁した。

最後に西村社長は、日本相撲協会に対し「宮城野部屋には厳しく、伊勢ケ浜部屋には甘い」とファンに呆れられないような、公平かつ厳正な処置を強く要求。懸命に土俵を務める現役力士たちの努力に水を差さないよう、透明性のある対応を求めて締めくくった。