“みりちゃむ”、資格取得を報告「おかんも私も無事合格」
ギャルタレントの“みりちゃむ”こと大木美里亜（23）が27日、自身のXを更新。愛玩動物飼養管理士の資格取得を報告した。
【写真】「おかんも私も無事合格」“みりちゃむ”が公開した画像
投稿で、公益社団法人日本愛玩動物協会が認定する愛玩動物飼養管理士「2級」の認定試験が「合格」と表示された画像を公開。コメントで「おかんも私も無事合格」とつづり、100点の絵文字を添えた。
この投稿に「忙しいのに、すごいっ おめでとうございます！」「尊敬しかない」「お母様と一緒に合格なんて凄すぎます」「やりましたね！ 次は１級ですか？」など、祝福の声が多数寄せられた。
愛玩動物飼養管理士は、「動物の愛護及び管理に関する法律」の趣旨に基づき、ペットの愛護及び適正飼養管理の普及啓発活動などを行うために必要な知識や技能を取得した人を指す。同協会の通信教育を経て、所定の試験に合格すると認定登録される。
受講者はペットショップや動物病院に勤務する人のほか、サラリーマン、主婦、学生、ペットシッター、動物担当の公務員など多彩。ボランティア活動でも活躍する。
