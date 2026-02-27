3月のWBCで連覇を目指す侍ジャパンの井端弘和監督（50）が、27日放送の日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜後1・55）のインタビューに答え、ドジャース大谷翔平投手（31）の起用法について語った。

インタビューは番組MCの宮根誠司が、事前キャンプ初日の14日に行った。

大会への心境を問われた井端監督は「プレッシャーっていうか、ワクワクに変わりましたね。それまでは凄くプレッシャーを感じてやっていましたけど」と返答。「あとは気持ちよく本番を迎えられるように、やりやすい環境づくりだったかなと思っています。今はワクワクしてます」と語った。

気になるのは、大谷の起用法。23年の前回大会で3番を打ったが、ドジャースでは1番で定着している。

宮根から「決めちゃっているんですかね？」と問われた井端監督は、「まだ決めてないですね。上位で」とふんわりした回答。「初戦までには決めたいと思いますし、どういう並びが一番適正か、日本にいる選手を含めて、見ないといけない」と慎重な受け答えに終始した。

宮根に「7割くらいは決まってますよね」と食い下がられると、「8割くらいは」とうっすら笑みを浮かべて答えた。

大谷は前回大会、投手としても登板。決勝の米国戦ではチームメートだったトラウト（エンゼルス）を三振に斬って取る、劇的な幕切れだった。一方でドジャースのロバーツ監督は、「彼はWBCでは投げない」と発言し「彼自身の決断」であることも明かした。

まだ大谷が合流前だったこともあってか、井端監督は「まだ会ってから、ね」と回答。「その辺は全て大谷選手に任せようかなと思っています」と含みを持たせた。