「にしたんクリニック」や「イモトのＷｉＦｉ」などを手がけるエクスコムグローバル株式会社の西村誠司社長が２７日、ＴｉｋＴｏｋを新規更新。元横綱・照ノ富士（伊勢ケ浜親方）が幕内力士・伯乃富士関に対し暴力をふるったとされる一連の報道について言及した。

西村氏は「にしたんクリニック」の懸賞旗を出すほどの相撲ファン。それだけに「元横綱・照ノ富士さん、伊勢ケ浜親方がお弟子さんである幕内力士の伯乃富士に対して暴力をふるったという報道が今朝から大きく報道されております」と残念そうな表情で切り出した。

「もうね、相撲界は過去にも度々暴力問題で。ましてや伯乃富士さんて、旧宮城野部屋から移ってきた預かり力士じゃないですか。で、宮城野部屋の中で、お弟子さんが弟弟子に暴力をふるったってことを、元横綱白鵬さん宮城野親方が責任を取らされる形で謹慎したり。それで、部屋が最終的には会社でいうところの吸収合併をされて、伊勢ケ浜部屋に力士が移籍したと」と経緯を振り返った。その上で西村氏は「そういうね、暴力が問題だっていうことがきっかけで預かったお弟子さんを、弟子じゃなくって、親方自ら暴力をふるうというのは前代未聞かなって思うんですよ」と、ことの重大性を指摘した。

西村氏は「これが、旧伊勢ケ浜部屋にもともといる力士に対してなら多分こうはならなかった。もちろん、問題は問題ですよ。ただ、宮城野部屋の白鵬さんの愛弟子たちの一人をこうやったっていうと事実は違っても多分みんなからね、どう思われるかっていうのは、もう火を見るよりも明らかで」とことの深刻さを重ねて指摘。

西村氏は「親方としての資質がどうなのかなという事と、今回の問題は是非、相撲協会にやっぱりちゃんと厳しい処分をして欲しいのかなと思うんですよ」と責任の取り方にも言及し、「伯乃富士さんがね、伊勢ケ浜親方に対してリスペクトがあって、伊勢ケ浜親方が好きでってことで、これは愛の鞭だったって思ってれば僕はまだいいのかなと思うんですが、しこ名を変える時も伯桜鵬から伯乃富士に変えることに関しては、本人は嫌がっていた、断ったって話を僕も聞いたことがあるんですよ」と秘話を明かした。

西村氏は「そこから、やっぱり、その伊勢ケ浜部屋に対して、ロイヤリティっていうか何か思うところは口に出せなくてもあったんじゃないかなと僕が思う部分があって。今回は単なる暴行っていうよりかは、今までの経緯を考えるとなんかあるんじゃないかなという気がするんですよ」と複雑な事情があるのではと述べた。「今回の問題ね、いち相撲ファンとして、絶対あっちゃいけないってことが僕の中ではあるんで。今回しっかりと相撲協会対処していかないと、ファンから呆れられると思うんで。内容にもよると思うんですが、処分をしていって頂ければなというふうに思います」と協会に厳正な対応を求めた。