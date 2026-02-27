83歳の保健学博士・石田良恵先生は、健康教室の講師の仕事や地方出張などを積極的にこなされています。そんな石田先生が、シニアの健康のためにおすすめするのが、誰でも気軽に取り組める「ボケない散歩」です。そこで今回は、石田先生の著書『ボケない散歩 83歳、健康を研究する教授の習慣』から抜粋し、再編集してお届けします。

いくつになっても日々を前向きに過ごしたい

１日15分。花の色を愛でて、鳥のさえずりに耳を澄ます。

五感を使って歩けば頭も心もすっきりしますよ。

私は３人の娘たちがみな独立してしまい、現在一人暮らしなので、身の回りのことは自分でしています。

「できることなら、このままずっとボケずにいたい」

日々こう願っていますが、きっとあなたも私と同じように思っていらっしゃるのではないでしょうか。

年齢を重ねても、頭はクリアなままでいたい。興味のあることを見つけては調べたり、友人と楽しく会話をしたり──。

そんなふうに、いくつになっても日々を前向きに過ごしたいと思っています。

ありがたいことに、私は今も仕事を続けられていますし、日々の暮らしの中でいろいろなことに興味を持ち、何事にも積極的に取り組めています。もしかしたら、若い頃より好奇心旺盛になっているかもしれません。

若い頃は、研究に関わること以外は興味を持つ余裕がありませんでした。しかし、定年を機に、もっといろいろなことを知りたい、体験したいという思いが強くなったのです。

こうして楽しく毎日を過ごせているのも、頭がクリアであればこそ。そして、それは散歩のおかげだと思っています。

少し外に出て歩くだけで、ボケずに済む

歩くことが認知症予防に役立つという研究結果が、いくつかの国から報告されています。

・認知症のリスクが半分に下がる

例えば、１日平均３８００歩前後で認知症のリスクが約25％低下し、９８００歩前後では約50％も下がるというのです。これは、南デンマーク大学とシドニー大学による、英国在住の約７万８０００人を対象にした研究です。

・脳卒中が原因の認知症を防げる

また、65歳以上の高齢者７４９人を対象に４年間行われたイタリアの調査では、ウォーキングを習慣にしている人や、日常的に体をよく動かしている人は、脳卒中などが原因となる脳血管性認知症の発症リスクが７割以上も低いことがわかっています。

歩くだけで認知症はもちろんのこと、命に関わるような病気も防げるなんて、うれしいと思いませんか？

・脳の中の記憶や判断に関わる部分が活性化する

それから、歩くと脳の血流が増え、記憶や判断に関わる部分が活性化されます。これにより、認知機能が保たれやすくなるといいます。これは、東京都健康長寿医療センター研究所が行った研究です。

特に、脳の記憶をつかさどる「海馬」や、情報を整理し、論理的に思考する働きを担う「大脳皮質」といった部位に血液がしっかり届くことが、認知機能の維持につながると考えられています。

この研究では、少なくとも１週間に90分（１日あたりにすると15分程度）歩いている人は、週に40分未満しか歩かない人よりも認知機能テストの結果がよいことも明らかになっています。

１日15分程度、歩数にすれば１５００歩。いかがでしょうか？ これなら、続けられそうだと思いませんか？

少し外に出て歩くだけで、ボケずに済む。そう思えば、散歩をしようかなという気持ちが湧いてくるのではないでしょうか。

五感を使いながら歩く

慣れてきたら、20〜30分、体調がよければ１時間くらい歩くのを目標にしてみるとよいでしょう。

もちろん、15分歩くことが最初の目標ですが、できればそのときに「五感を使いながら歩く」ようにしてみてください。

五感を働かせることが、認知機能の維持に役立つからです。

散歩の途中で、花の色や木々の緑、ふと漂う香り、鳥のさえずり、風に揺れる葉の音などに心が動くことがあるでしょう。五感を働かせる、というのは例えばこういうことです。

こうした自然の小さな刺激に触れると、頭がすっきりし、気持ちまで前向きになるのを感じることでしょう。

街の中にも五感を刺激するものはたくさんある

散歩をするときは、できれば舗装されたコンクリートの道ではなく、公園や緑のある道を選んで歩いてみてください。季節の草花や木々の色合い、風の匂いや音など、自然ならではの刺激に触れる機会が多いからです。

週に１回、森林の中を約90分歩くことを12回（３カ月）続けたところ、記憶力や判断力などの認知機能が改善したという報告もあります。これは、平均72歳の軽度認知障害と診断された方を含む高齢者１５０人を対象にして、国立長寿医療研究センターが行った実験です。



かと言って、都会の道を歩くのがいけない、というわけではありません。すれ違う人の表情、道端に咲く花、建物の佇まい、飲食店から漂ってくるおいしそうな香りなど、街の中にも五感を刺激するものはたくさんあるからです。

これに気づけるかどうかは、あなた次第。下を向いて歩くのではなく、ぜひ周囲に目を向けながら歩いてみてください。何気ない風景の中にも、心が動く瞬間が必ずあるはずですよ。

ちなみに私は、「数カ月前は桜がつぼみだったから、そろそろ満開かもしれない。今日はあそこに行ってみよう」と、景色を予測して散歩道を決めたりもしています。こんなちょっとしたことでも、ボケ防止につながるのではないかと期待しています。

よく歩く人は、頭も心も若々しい

実験データからだけではなく、実体験からも歩くことは脳にいいと感じます。それを証明してくれるのが、私が週に一度、筋トレやストレッチを指導している「貯筋サークル茗荷谷」の参加者のみなさんです。

このサークルには、50代から90歳近い方まで幅広い年代の方が参加されています。なかには、80歳を過ぎても毎週欠かさず、１時間半もかけて通ってくる方も。歩くことも、電車に乗ることもまったく苦にならないそうです。

「サークルに参加してから以前より歩くことが多くなった」

「散歩が日課になった」

という方もたくさんいらっしゃいます。そんなみなさんの姿を見ると、私も「もっとがんばらなくちゃ」と、励みになります。

それから、彼女たちと接して感じているのは、とにかく頭が冴えているということ！話題も豊富で、「次はあれがしたい、これがしたい」と、やりたいことがいっぱいで、“女子トーク”に花を咲かせています。この女子トークが楽しみで通っているという方もいらっしゃるほど。みなさん、いつも前向きで、日々の暮らしを楽しんでいます。

よく歩く人は、頭も心も若々しい。

あなたの周りにも、そんな方がいませんか？ あるいは、あなた自身がそうかもしれませんね。

