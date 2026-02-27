【夫婦、小さなすれ違い…】寒いと動けない…頼りになる厚着の人【第61話まんが】#ママスタショート
夫婦とはいえしょせん他人同士。どれだけ相性がよくても起こってしまうちょっとしたすれ違い。大きなことから小さなことまで、アナタは許せる？ 許せない？ ママたちが経験した「夫婦、小さなすれ違い…」に関するエピソードを紹介します。
今回は、防寒対策の違いから起こった“小さなすれ違い”です。
妻「さむい〜、さむいぃ〜」
寒さが堪える日。こたつで暖を取っていて、動きたくないな〜なんて考えていると夫の声が。
夫「もうちょい厚着すればいいじゃん」
そこには「ここは屋外か？」と思わず突っ込みそうになるほどのもこもこスタイルな夫の姿が。
夫「ほら、俺なんて4枚も着ているから余裕だよ」
室内なのに4枚も着ているですと？ 肩こらない？ 着ぶくれしてしんどくない？
妻「じゃあ余裕の人は洗濯物干してきて〜」
余裕の夫さん、ちゃっかりしている妻に苦笑いしつつも洗濯物を干しに行ってくれたのだそう。こんなすれ違いなら、大歓迎！
夫婦間の小さなすれ違い。みなさんはどのようなことがありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
今回は、防寒対策の違いから起こった“小さなすれ違い”です。
妻「さむい〜、さむいぃ〜」
寒さが堪える日。こたつで暖を取っていて、動きたくないな〜なんて考えていると夫の声が。
そこには「ここは屋外か？」と思わず突っ込みそうになるほどのもこもこスタイルな夫の姿が。
夫「ほら、俺なんて4枚も着ているから余裕だよ」
室内なのに4枚も着ているですと？ 肩こらない？ 着ぶくれしてしんどくない？
妻「じゃあ余裕の人は洗濯物干してきて〜」
余裕の夫さん、ちゃっかりしている妻に苦笑いしつつも洗濯物を干しに行ってくれたのだそう。こんなすれ違いなら、大歓迎！
夫婦間の小さなすれ違い。みなさんはどのようなことがありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部