日本勢7人が60台マーク 山下美夢有4差11位、古江彩佳と竹田麗央は19位
＜HSBC女子世界選手権 2日目◇27日◇セントーサGC（シンガポール）◇6793ヤード・パー72＞米国女子ツアーの第2ラウンドが終了した。日本勢は10人中7人が60台をマーク。特に「68」をマークした勝みなみと岩井明愛は、それぞれトータル2アンダー・27位タイ、トータル1アンダー・33位タイと大きく順位を上げた。
山下美夢有は「71」にとどまり、トータル5アンダー・11位タイに後退。ともに「68」で回った古江彩佳と竹田麗央はトータル4アンダー・19位タイにつけた。西郷真央と馬場咲希はトータル3アンダー・24位タイ、岩井千怜はトータル2アンダー・27位タイに浮上。吉田優利は「71」でトータル3オーバー・58位タイ、3つ落とした笹生優花はトータル5オーバー・66位に沈んだ。トータル9アンダー・単独首位にオーストン・キム（米国）。トータル8アンダー・2位タイにはミンジー・リー（オーストラリア）、アリヤ・ジュタヌガーン（タイ）、ユ・ヘラン（韓国）が続いた。今大会の賞金総額は300万ドル（約4億6830万円）。優勝者には45万ドル（約7020万円）が贈られる。
