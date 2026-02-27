シンク下が「ごちゃごちゃしてる」「上手く片付けられない」 家がすっきり片付く『山崎実業』のフライパンスタンドに「一生物かも！」と絶賛の声
フライパン・鍋・蓋など、毎日のように使うキッチンウェアは多くある。大きさや形がまばらなため整理整頓が難しく、いつも無理やり積み重ねてシンク下に収納していた。「どうすればフライパンや蓋を使いやすく収納できるのか」と悩んでいた時に見つけたのが、画期的なインテリア・雑貨グッズをそろえている山崎実業の『シンク下 伸縮鍋蓋＆フライパンスタンド』だ。
【写真】「一生物かも！」と絶賛の声…すっきり片付く『山崎実業』のフライパンスタンド
■山崎実業のフライパンスタンドが優秀すぎて手放せない
乱雑に片付けているせいではあるが、これでは下のほうに置いたフライパンが取りにくい。それだけではなく、「ガシャッ」とほかのキッチンウェアが崩れ落ちることもあった。連日のことなので、ストレスもなかなか溜まる。
●商品特徴
・シンク下の省スペースが便利な収納棚になる。
・設置場所に合わせて伸縮できる。
・仕切りパーツの位置調整ができる。
・滑り止めつき。本体がズレにくい。
山崎実業の『シンク下 伸縮鍋蓋＆フライパンスタンド』は、キッチン下のスペースを収納棚に早変わりさせるキッチングッズ。横幅を伸縮させることができ、どんなキッチンにもぴったり合わせられるだろう。
試しに『シンク下 伸縮鍋蓋＆フライパンスタンド』を置いてみたが、シンデレラフィットと言っても大げさではないちょうどよさだった。
仕切りパーツは10個。位置を3cmごとに調節できる目の付け所がニクい。自宅にあるフライパンや蓋のサイズに合わせるだけなので簡単だ。
『シンク下 伸縮鍋蓋＆フライパンスタンド』を使えば、フライパンや蓋を立てて収納でき、使いたい時に「サッ」と片手で取れてとても快適。片付けも非常にラクだ。しかも見た目がすっきり整っていて気持ちも晴れる。
フライパンの持ち手を支える持ち手置きがついているのも地味に嬉しいポイント。これがあるとないとでは、使いやすさが大きく変わりそうだ。頻繁にキッチンウェアを出し入れしても、スタンド本体についた滑り止めがしっかり働き、ズレることはなかった。
「シンク下の収納を快適にしたい」「たくさん持ってるフライパンをきれいに整えたい」という人に、『シンク下 伸縮鍋蓋＆フライパンスタンド』はおすすめだ。
