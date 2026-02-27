明治天皇陵など参拝のため、きのうから京都を訪れていた悠仁さまは、伝統的な能の装束を製作する織元を訪問されました。

京都市内にある西陣織の織元。きょう午前、秋篠宮家の長男・悠仁さまが、能や狂言などの装束を製作する工房を訪問されました。

伝統的な技術を守り続けている織元に関心を寄せていて、今回の京都訪問を機に立ち寄られたということです。

悠仁さま

「創業当時から同じ形ですか」

佐々木洋次 社長

「そうですね」

悠仁さま

「この機械自体は何年くらい前のもの？昔から歴史のある」

悠仁さまは、作業の工程や機織り機を見て、「現役で使われているものというと数少なくなっているんですか」などと熱心に質問され、機織りの体験も楽しまれたということです。

説明にあたった 佐々木洋次 社長

「機織りの糸の話とか、絹糸の話とか、すごく興味深くきいておられました」

きのう、悠仁さまは明治天皇陵や孝明天皇陵などを参拝し、「成年式」に伴う行事を締めくくられました。

1泊2日の京都の旅を終え、きょう帰京されます。