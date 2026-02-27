照英、愛車は“高級フルサイズミニバン”「愛と夢と情熱が詰まった車」 “買取査定”でまさかの金額提示→一同驚愕
タレントの照英（51）が、18日深夜放送のテレビ朝日『ガリベンチャーV』内『ホリケンのみんなともだち』に出演。自身の愛車を公開した。
【写真】ラグジュアリー感がすごい…照英の愛車のメルセデス・ベンツ『Vクラス』（2024年モデル）内外装全部見せ
この日は、同番組の人気企画「ふれあい社会科見学」で、ネプチューン・堀内健、トンツカタン・森本晋太郎、櫻坂46の武元唯衣とともに中古車買い取りサービスの会社を訪れた。同社の主な仕事や、最近の買い取り実績などを説明されたうえで、実際のホリケンと照英の愛車を査定してもらうことに。
照英の愛車は、2021年式のメルセデス・ベンツ『Vクラス』。「エクストラロングという一番長いモデル」と説明し、「ロケも全部自分で運転していっちゃうので（距離が延びる）」と言い、走行距離は約6万2000キロ。傷も「全力であります」と正直に告白。「大学生、高校生、小学生の子どもが乗れる車をと思ったら『Vクラス』が一番乗りやすくて…」とその理由を明かし、「愛と夢と情熱が詰まった車」とアピールするも、ホリケンに「気持ちは関係ない！」と一喝された。
最新型の同モデルは新車で1000万円を超えるというが、照英が買取希望価格を500万円というと、武元は「500万円はない」とバッサリ。「最初300万円くらいだと思ったんですけど、傷を見て250（万円）」と予想した。
そして買取価格が「490万円」と発表されると、照英は「いいんですか？」と驚き。すると武元も「いいんですか？」と驚いた様子を見せ、照英に「違う違う違う違う」とツッコまれていた。
同店スタッフが「このくらいの傷であれば20〜30万円くらいで直せる」「年式相応の走行距離」と理由を説明すると、照英は「思ったよりつきました。大満足です。ほんとに250万円だと思っていたので」とご満悦。武元は「急にかっこよく見えてきた」と手のひらを返していた。
なお現在、TVerで見逃し配信中となっている。
