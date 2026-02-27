照英、愛車は“高級フルサイズミニバン”「愛と夢と情熱が詰まった車」 “買取査定”でまさかの金額提示→一同驚愕

照英、愛車は“高級フルサイズミニバン”「愛と夢と情熱が詰まった車」 “買取査定”でまさかの金額提示→一同驚愕