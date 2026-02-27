「井上尚弥の再来」とも呼ばれる、ボクシング24年U―19世界選手権60キロ級金メダリストでアマ9冠の藤木勇我（18＝興国高3年）が27日、横浜市内のホテルで会見し、大橋ジムからプロ転向することを発表した。

現役高校生ながらホテルの宴会場で会見が行われる異例の待遇。ド派手なスモーク演出がなされる中、藤木は特注スーツに身を包みONE OK ROCKの「I Was King」の曲とともに登壇。やや緊張の面持ちながら「小さいころから見ていた舞台のスタートだと思ってワクワクしている。日本人で中量級で世界王者になるのはとても難しいと思うが、小さい頃からの夢でもある世界王者に必ずになって、憧れの井上尚弥さんのように強くなりたい」と目を輝かせた。

中学時代から注目されてきたスーパールーキーにジムからの期待も大きい。大橋ジムの大橋秀行会長（60）は「スピード、パンチ力、テクニック、耐久力全てがが10点満点。人間的な真面目さも素直さもある史上最高の逸材。文字通り日本の至宝、これ以上ない逸材。必ず世界チャンピオンにします」と宣言。高校時代に全国大会全てで優勝したことから愛称は「THE KING」に決定。「めちゃくちゃ気に入っている。プロでも早くチャンピオンにならないとダメだと思っている」と藤木は頬を緩めながら決意を述べた。

日本人にとっては難関の中量級で風穴を開ける存在としての注目も高まる。「軽量級では尚弥がほとんどやり尽くしたといっても過言ではない。日本ボクシング界の人気を高めるのは中量級、重量級の活躍。それができるのは藤木勇我だと思っている。そこを意識して指導したい」と大橋会長。担当トレーナーは元日本スーパーフェザー級王者の岡田誠一氏と12年ロンドン五輪ウエルター級日本代表の鈴木康弘氏の2人体制を敷き「じっくり育てていく」方針だ。

すでに世界レベルとのスパーリング経験もあり、元WBA＆IBF統一世界スーパーバンタム王者マーロン・タパレス（フィリピン）は「（藤木の）左ボディーが効いて倒れそうだった」と大橋会長。会見後にもIBF世界スーパーフェザー級7位の力石政法（31＝大橋）とのスパーを予定するなど、実力は折り紙付き。今後はスパー合宿や試合での海外進出も視野に入れている。19日に後楽園ホールで行われた同級トーナメントの予選もリングサイドで観戦。「自分が戦っている姿も想像した。そこを勝たないと世界には近づけないので、勝てる自信はある」と堂々と言ってのけた。

プロ入りを決断するきっかけとなった井上尚とは同門に。入門前のアドバイス等はなかったというが「試合や練習の姿を見ていると背中を見せられている感じがする」と話し「複数階級制覇とか4団体統一とか本当に凄いことをやってはる。自分はまだ何も言えないが、とりあえず世界チャンピオンになりたい」と偉大な王者に近づくことを誓い、「強い選手と戦って上がっていきたい」と決意を述べた。

主戦場はフェザー級（57・1キロ以下）かスーパーフェザー級（58・9キロ以下）とし、4月13日の興行内で行うプロテストはスーパーフェザー級でB級（6回戦）を受験予定。6月10日にはプロ初戦に臨む予定だ。「今はスーパーフェザーのことしか考えていない」と多くは語らなかったが、将来的な複数階級制覇も視野に入れるニュースター。「一つも負けてはいけない厳しい世界だが、無敗で世界チャンピオンになりたい」と力強く語った。

◇藤木 勇我（ふじき・ゆうが）2007年（平19）12月25日生まれ、大阪市出身の18歳。元プロボクサーの父の影響で小1年から競技を始める。興国高では全国大会を全制覇し、23年のアジアジュニア選手権、24年の世界U19選手権で優勝するなど高校9冠を達成。アマチュア戦績は49戦全勝33RSC。1メートル70の右ボクサーファイター。