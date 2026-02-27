文化放送メールマガジン（毎週金曜日配信）にて連載中の「アナウンサーコラム」。

甲斐彩加アナウンサー

私事ですが、先日生放送番組『ウタガタリ』にて、3月末で文化放送を退社することをお知らせさせていただきました。

文化放送アナウンサーとしてラジオでお話できるのも、残り1ヶ月ちょっと。

寂しさや不安も正直あります。でも今は、まずこの環境に感謝しながら、一日一日を大切に過ごしていきます。

さて、今年度ナイターオフ期間にお送りしている『ウタガタリ』。

私は毎週火曜19時からの2時間を担当しています。

この番組は、ゲストの方にテーマに沿って選曲していただき、“歌語り”していただく音楽番組。

実はこの番組、ゲストの提案を私からさせていただくことも多く、時にはブッキング交渉まで担当させてもらいました。

これまで番組やイベントでご一緒した方々に改めてお声がけできたり、はじめましての方と新たなご縁が生まれたり。

私自身も、かなり“素”に近い状態でお送りしてきた番組だったなぁと思います。

そしてスタッフは、昨年ナイターオフに担当した『おつかれさま』と同じチーム。

あの番組で、制作陣の番組への愛と姿勢に感銘を受け、「またこのチームでやりたい」と心から願っていました。

それが叶ったのが『ウタガタリ』です。

『おつかれさま』にあった「KAWAII研究所」を今回もやる案もありましたが、真逆のことをやってみたら面白いのでは？と生まれたのが、現在のコーナー『女王アヤの秘密の部屋』。

ドSの女王様がリスナーの皆さんをムチで叩いて叱るという、なかなかスパイシーなコーナーです。

ちなみに私は出演しておらず、“女王アヤ”様が降臨なさっています。

賛否はあると思いますが、2時間の中で一番反響があるコーナーです。

あくまでも、私のコーナーではなく女王アヤ様のコーナーなので…正直、ちょっと複雑です（笑）。

担当番組はどれも大切ですが、1人で2時間自由にお届けできる番組というのは本当に貴重です。

その時間を任せてもらえていることは奇跡で、ありがたいことだと心から感じています。

大きな力も特別な技術もない私ですが、周りの方々に恵まれているという自信だけはあります。

文化放送は退社しますが、このかけがえのないご縁はこれからも大切に続けていきたいです。

『ウタガタリ』生放送は残り2回。

来週は『てるのりのワルノリ』でご一緒させていただいていた

吉田照美さんがゲストに来てくださいます！

そして最終回は、私ひとりで。

最後まで、どうかお付き合いください。

（……西野カナさん来てくれないかなぁ…！！）





