¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÛÁÔ¹Ô»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿Åê¼ê¤¬¹ðÇò¡Ö»àµå¤ÏÆ¬¤Ë¤¢¤ë¡×¡ÖÁ´Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤òÅ¨¤Ë²ó¤·¤Þ¤¹¤«¤é¡×
¡¡ºòµ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¸µÃæÆüÅê¼ê¤ÎÁÄÉã¹¾ÂçÊå»á¤¬£²£·Æü¡¢£Ô£Â£Ó·Ï¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥´¥´¥¹¥Þ¡×¤Ë½Ð±é¡£¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê£×£Â£Ã¡Ë¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ´À°¤òÂ³¤±¤ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï£²£·¡¢£²£¸Æü¤Ë¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤ÇÃæÆü¤ÈÁÔ¹Ô»î¹ç¤ò¹Ô¤¦¡££³Ç¯Á°¤ÎÁ°²óÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÃæÆü¤¬Í£°ì¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¾¡Íø¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÁÄÉã¹¾»á¤Ï¤½¤Î»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡£¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÂÇ¤¿¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£ÃæÆü¤Ï¤³¤Î»þ¡¢£·¡½£²¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¡Ö£²¼ºÅÀ¤Î¡Ê¤¦¤Á¡Ë¡¢£±¼ºÅÀËÍ¤Ç¤¹¤Í¡×¡£
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÁê¼ê¤ËÅê¤²¤ëµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢ÁÄÉã¹¾»á¤Ï¡Ö¤½¤Î»þ¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼ÁÈ¤¬¤Þ¤À½Ð¾ì¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¯Àï¤Ã¤Æ¤ëÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤ë¤ÈÂç¤¤¯¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¤³¤ì¤«¤é£×£Â£Ã¤ÎËÜÈÖ¤ò·Þ¤¨¤ëÁê¼ê¤ËÅê¤²¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¡Ö¥Ç¥Ã¥É¥Ü¡¼¥ëÅö¤Æ¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÆ¬¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¹Ô¤±¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÁ´Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤òÅ¨¤Ë²ó¤·¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤ÈÀµÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤Ï¸À¤¨¡¢¤â¤Á¤í¤ó¡ÖÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤È»×¤Ã¤ÆÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÍÞ¤¨¤Ë¹Ô¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÅê¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¹¤À¤ª¤«¤À¤ÎÁýÅÄ±ÑÉ§¤¬¡¢º£ÆüÀèÈ¯¤ÎÃæÆü¡¦ÌøÍµÌéÅê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¹¶¤á¤Æ¡¢ÂÇ¤Á¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¿¥¤¥×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢ÁÄÉã¹¾»á¤Ï¡Öº£Æü¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£