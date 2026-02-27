テレ朝人気アナ、豪華手作りおせち12種全公開に反響「高級料亭レベル」「尊敬通り越して感動」
【モデルプレス＝2026/02/27】テレビ朝日の桝田沙也香アナウンサーが2月26日、自身のInstagramを更新。手作りおせち全12種類の全てを公開し終え、反響を呼んでいる。
【写真】32歳テレ朝美人アナ「高級料亭レベル」海老の黄金焼き＆鰆の山椒味噌焼きなど手作りおせち
「今年のお料理の目標は、『お節料理を全て丁寧に作れるようになること』」とつづり、1月12日には、具材を鶴亀切りや日の出切りといった飾り切りで華やかに彩った「雑煮」と「昆布巻き」、1月22日には「田作り」「錦卵」「とり鉄扇」の3品、2月5日には「紅白なます」「伊達巻」「栗きんとん」と、これまでに8種類のおせちを公開してきた桝田アナ。
この日は、「ラストー！手作りおせちシリーズ 12種類、実際に手作りした最終弾です」として、残りの4品の「海老の黄金焼き」「海老のつのじ煮」「鰆の山椒味噌焼き」「たたきごぼう」がならんだ食卓を披露。背に黄金色の鮮やかな焼色がついた海老の黄金焼きや、銀杏を載せた海老のつのじ煮など、それぞれが器に彩り豊かに美しく盛り付けられている。
桝田アナは「“おせち”というと、なかなか重い腰があがらなかったけど、実際にやってみると特別難しいものではなく、誰でもチャレンジできるものだと思いました 今年の目標1つ達成」と喜びの言葉で投稿を締めくくっている。
この投稿にファンからは「有言実行凄すぎる」「美しすぎるおせち」「今年の目標を早くも達成」「一つ一つ丁寧に仕上げてるのがわかる」「努力家見習いたい」「高級料亭レベル」「尊敬通り越して感動」などと反響の声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】32歳テレ朝美人アナ「高級料亭レベル」海老の黄金焼き＆鰆の山椒味噌焼きなど手作りおせち
◆桝田沙也香アナ、手作りおせち全12種類公開
「今年のお料理の目標は、『お節料理を全て丁寧に作れるようになること』」とつづり、1月12日には、具材を鶴亀切りや日の出切りといった飾り切りで華やかに彩った「雑煮」と「昆布巻き」、1月22日には「田作り」「錦卵」「とり鉄扇」の3品、2月5日には「紅白なます」「伊達巻」「栗きんとん」と、これまでに8種類のおせちを公開してきた桝田アナ。
桝田アナは「“おせち”というと、なかなか重い腰があがらなかったけど、実際にやってみると特別難しいものではなく、誰でもチャレンジできるものだと思いました 今年の目標1つ達成」と喜びの言葉で投稿を締めくくっている。
◆桝田沙也香アナの投稿に反響
この投稿にファンからは「有言実行凄すぎる」「美しすぎるおせち」「今年の目標を早くも達成」「一つ一つ丁寧に仕上げてるのがわかる」「努力家見習いたい」「高級料亭レベル」「尊敬通り越して感動」などと反響の声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】