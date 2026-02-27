ドル円１５６．１０近辺、ユーロドル１．１８１５近辺＝ロンドン為替



ロンドン朝方、ドル円は156.10近辺、ユーロドルは1.1815近辺での推移。ドル円は東京市場から下に往って来いの値動きとなり、156.13レベルの前日NY終値水準に戻してきている。これまでのレンジは155.54-156.18となっている。



ユーロドルは足元で買われており、高値を1.1819付近に更新している。東京午前には安値1.1789付近を付けていた。日本時間午後４時45分に発表されたGDP,CPIなど一連のフランス経済指標が強含んだことに反応しているようだ。



USD/JPY 156.11 EUR/USD 1.1816

