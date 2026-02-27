今、浜松市で“見ごろ”を迎えているのが…



（記者リポート）

「ピンク色に咲く河津桜がまさに満開を迎えていますが、横に目を向けると菜の花も見ごろを迎えていまして、桜と菜の花両方を楽しむことができます」



毎年5万人が訪れる東大山河津桜まつりです。

川の堤防沿いに咲き誇るおよそ400本の河津桜と桜並木に沿うように広がる黄色い菜の花とのコントラストが美しいまさに“映えスポット”です。





（愛知県からの観光客）（母親）「すごくきれいで子どもたちと一緒に花を撮るのが好きなので」（記者）「桜を見てどうですか？」（子ども」「きれいです」（1歳の子どもと来場の観光客）「この子が生まれてから来るのは初めてなので、久しぶりに来てきれいだなと思って見ています。菜の花と河津桜両方見られてきれいなので、毎年恒例で来れたらいいなと思っています」この春、小学生になる息子と訪れた母親は…（磐田市からの観光客）（母親）「毎年来ていますね。毎年来ても本当にきれいで、2026年この子が1年生になるので、きれいなときに写真を撮りに行きたいなと思って」（子ども）「きれい」（記者）「どんなところがきれい？」（子ども）「ピンクなのがきれい、桜」会場では、桜並木に沿うように地元住民が農産物などを販売する出店も立ち並び訪れた人が足をとめていました。まつりは、見ごろが終わる3月8日まで開かれています。冬の寒さで甘さが増しいま食べ頃なのが「イチゴ」です。静岡県内には数多くのイチゴ狩りスポットがありますが県下最大級という90棟のイチゴハウスがある伊豆の国市のいちご狩りセンターでは・・（東京からの観光客①）「え、やばくねおいしい～ 甘くね」（記者）「27日、何個ぐらい食べれそう？」（東京からの観光客②）「50個 100個いきます！」真っ赤に色づいたイチゴを楽しそうに食べる多くの観光客が！こちらでは、章姫と紅ほっぺの2種類が食べられますが好天が続いたため2026年は出来が良いとのこと。イチゴは子どもから大人まで大人気のようです。ベビーカーに乗った赤ちゃんも大きなイチゴに興味深々！！お母さんが目を離した隙に・・・いつの間にか子どもの服はイチゴ色！！！（神奈川からの観光客）「すごいことになっている 、もっとちょうだいってどうぞ！」今が食べ頃だというイチゴ。こちらのセンターでは5月5日までいちご狩りが楽しめるということです。（店員）「焼きたていかがでしょうか！」静岡市では「おいも」の県内最大級のイベントが！（高山基彦キャスター）「立ち並ぶ店が芋、芋と芋専門店で、イベント開始と同時に多くのお客さんが集まっています」今回で5回目の開催となるおいもフェスSHIZUOKA。2025年はおよそ1万2千人が訪れ大盛り上がり！2026年は北は茨城・南は宮崎と全国から16店舗が出店。中でも注目なのが・・・・・（高山基彦キャスター）「見てくださいチャンピオンベルトがありますよ」「こちらは何のベルト？」（出店者）「全国焼き芋グランプリという日本一を決める大会で優勝しました」こちらは愛知県の「尾張芋屋 芋吉」。2月行われた焼き芋の全国大会で優勝した日本一の焼き芋店そのお味は・・・（高山基彦キャスター）「おいしい！すごいねっとり皮もおいしい。蜜が凝縮されていますね」イベント開始から30分足らずで多くの人が訪れ早速ほおばる人も。（来場者①）「すごい身体も心も温まる」（来場者②）「こんないっぱい食べられることは普段ないのでありがたい」おいもフェス静岡は3月1日 日曜日までJR東静岡駅前のグランシップ広場で開催されています。そして毎年、この時期に登場する日本一のスポットが！（来場者③）「つるし雛もすごいですよね！すごい壮大だ！」東伊豆町稲取でずらりと並ぶのは「ひな人形」。その数およそ600体。118段の石段に飾り付けられていて、ひな人形を展示する段数としては日本一だということです。階段の両脇には14対の「つるし飾り」も飾られていて、訪れた人は壮観な光景を写真に収めようと、しきりにシャッターを切っていました。（来場者④）「素晴らしいです 本当に！こんなにいっぱいあると思わなかったのですごい喜んで心が癒されました」「雛のつるし飾りまつり」は東伊豆町稲取の素盞鳴神社で雨天時を除き3月8日まで行われています。