テレ朝の安藤萌々アナウンサーが２７日までにＳＮＳを更新。ミラノ・コルティナ五輪の金メダリストとのショットを公開して話題になっている。

自身のインスタグラムに「昨晩、五輪でペア史上初！金メダルを獲得したフィギュアスケートのりくりゅうペアが報道ステーションに生出演してくださいました！お疲れの中、貴重なお時間を下さり感謝でいっぱいです。」とミラノ五輪フィギュアスケートペアで日本初の金に輝いた「りくりゅう」ペアとの写真を披露した。

続けて「フリーの演技についての生解説では質問が止まらず！」と記し、「技術のお話はもちろん。 中長期の目標として、木原選手が『日本がペア大国になるために出来ることを／ 次の世代の指導者になれるように』とお話しした後に三浦選手が『私も同じ目標を持っているので、そばでずっと支えられたらな』と仰ったのも、、 お二人の信頼関係が未来まで続いているのを感じ、、素敵だなと思いました」と感想を記し、最後は「大越さんと所村アナと、どんな話をお聞きしようか、他であまり聞けていない話は！？と細かく案を出し合う時間も楽しかったです」と締めた。

この投稿には多数のいいねが寄せられている。