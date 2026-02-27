中村ゆり「一年前の今日」 愛犬とお別れしていたことを報告「最高に幸せな選ばれし漢！スーパースターわんこちゃん」
俳優の中村ゆり（43）が27日、自身のインスタグラムを更新。「一年前の今日、天ちゃんは虹の橋を渡りました」と、愛犬・天ちゃんとお別れしていたことを報告した。
【写真全20枚】「最高に幸せな選ばれし漢」中村ゆりの愛犬・天ちゃんの思い出ショット
天ちゃんは、2017年にインスタで「ギャング犬、漢の中の漢。1歳9ヶ月さんです。お見知りおきを」と紹介されており、以降たびたび中村のインスタでも“溺愛ぶり”を披露してきた。
投稿では、「どんなタイミングでお伝えしようか凄く迷って、メッセージなどでも、天ちゃんどうしてますか？元気ですか？といただくたびに、胸が痛かったのですが、、」「持病が悪化して、天ちゃんは頑張って頑張って治療に励みましたが、最期は家族皆んながお家に揃う中、お空にいきました。どう言葉にしてお伝えして良いのか…伝えるまでに時間がかかったこと、ごめんなさい」などと、なかなか公表に至ることができなかった心境を明かし、「お家の中にいても感じる天ちゃんの残像、いつも一緒にお散歩した道、天ちゃんがいた助手席。日々天ちゃんがいない喪失感を、少しずつ時間薬が癒してくれると願う気持ちと、癒されたくない、忘れたくない、と矛盾した気持ちを抱えて」「一緒に過ごせたとてつもなく幸せで宝物の時間を、家族だけで大切に噛み締めたい気持ちでもありました」とこの1年間についてつづった。
「本当に長い間、沢山の方に優しい、嬉しい言葉をいっぱいいっぱいかけていただき、天ちゃんは最高に幸せな選ばれし漢！スーパースターわんこちゃん（親バカ）です!!」「大好きな我が家の自慢の天ちゃんを愛してくださって本当にありがとうございます。皆さんからの天ちゃんへのコメントを読むのが本当に私も楽しみで幸せでした」と天ちゃんとフォロワーへの感謝を伝え、天ちゃんの愛らしい思い出の写真を多数アップした。
フォロワーからは「天ちゃん、本当に幸せだったと思います」「可愛くて面白い天使の天ちゃん！ありがとう」「ゆりちゃんと過ごせた天ちゃんは幸せだったと思います 今は万代さんが散歩してくれてるかもしれませんね」「天ちゃん可愛い きっとウニちゃんと遊んでるね」「撮影で忙しい中、ゆりちゃんが散歩させる天ちゃん、自宅での天ちゃんの暴君ぶりやヤマト運輸のお兄さんに可愛がってもらってる姿が今でも蘇ります」「どの天ちゃんも全て可愛らしく愛されているのがすごーっく伝わりますっ」など、温かいコメントが多数寄せられている。
