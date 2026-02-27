◇日台野球国際交流試合 日本ハムー台湾代表（2026年2月27日 台北D）

日本ハムは27日、3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で、侍ジャパンと1次ラウンドC組初戦で当たる台湾代表との練習試合に臨んだ。今季から古巣に復帰した西川遥輝外野手（33）が1―0の4回に2ランを放ち追加点を奪った。

2回に郡司のソロ本塁打で1―0と先制した日本ハム。この日5番の西川は、4回1死一塁の場面で打席に。カウント2―0から相手2番手のチャン・イー投手の甘く入った直球をはじき返すと、打球はセンター方向にぐんぐん伸び、スコアボード右横に着弾。豪快な2ランで追加点を奪った。

西川は昨オフにヤクルトを戦力外となり、再び戻ってきた古巣で輝きを取り戻そうと奮闘中。新庄監督の勧めで改造した打撃フォームで、オープン戦2戦目にチーム1号を放つなど好調を維持している。

▼西川 打ったのは真っすぐ。手応えは完璧だったけど（着弾点が）スタンド最前列だったので、もっとトレーニングします。台湾の雰囲気は新鮮で、楽しくプレーできています。