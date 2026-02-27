シンガーソングライターで俳優の星野源（45）と俳優の松重豊（63）が25日放送のNHK「星野源と松重豊のおともだち」（水曜後11・00）に出演。収録前日に2人で泣いたことを明かした。

音楽好きで音（おと）という共通点でつながった2人が“おともだち”として旅をしながら、その場所で流れる音楽に一緒に耳を澄ませる番組。鎌倉、韓国に続いて訪れたのは沖縄で、今回は1月28日の前編に続いて後編の放送となった。

そのなかで「次はノンアルコールカクテルがあるところにちょっと行きましょう」（星野）「おっ！そうですか。バー的な」（松重）「はい、バー的な」（星野）との会話を交わしてドアを開けた。

だが、着席するなり、松重が「デジャヴュかな」とポツリ。星野も「デジャヴュですね。そうそう。その話、しましょっか」と受け「昨日の夜、来たんですよね、2人で」と種明かしをした。

実は、このバー。星野がおススメの店で、今回の番組で松重と一緒に訪れることを楽しみにしていた。だが、前夜のことだった。2人で食事をし、スーパーマーケットなどに寄ったあとで星野が「バーでも行きますか」と誘った。

「星野くんが“知ってるところあるんで”“明日行くところですけど”って」と笑顔の松重。「行っちゃいましょうって」（星野）「行ったんですよ」（松重）と話がまとまり、翌日の収録を待ち切れずにバーを訪れていたのだった。

注文を取りに来たバーテンダーの顔を見ると「あれ？昨日の」（松重）「昨日の」（星野）と2人。バーテンダーは「昨日はありがとうございます。いっぱい飲んでもらって」と笑顔で受けた。

松重はここで「すみません、醜態をさらしてしまいました」と恥ずかしそうに謝罪。星野は「ははははは…」と流そうとした。だが、松重は注文したカクテルを飲んだところで「昨日はノンアルコールカクテルを飲んでたのに…泣いたんですよね…」と自らぶっちゃけ。星野は「その話、します？」と苦笑いを浮かべつつ覚悟？を決めた。

「2人でね」（星野）「泣いたんですよね」（松重）「話して泣く」（星野）「お店の人におしぼりを渡されて」（松重）と会話が続いたところで、2人そろって楽しそうに大笑い。

「2人でいろいろ話、してたら2人で泣いちゃって」（星野）「2人で泣くっていうさあ…」（松重）「どうぞって言っておしぼり渡されて」（星野）「男2人で酒も飲まずに何してんだろうって…。おかしな夜ですねぇ」（松重）「そうっすねぇ」（星野）と仲良しの2人。

星野が「いい夜でした。一生忘れないでしょう、私は」と告げると、松重も「一生忘れないな」とキッパリ。星野が改めて「私は忘れません！」と宣言し、松重が「今日はだから半ば抜け殻になってまして」と続けると、星野も「そうですね」と優しく応じていた。