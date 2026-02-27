春を先取り「春水堂」にあまおう苺のドリンク2種＆明太豆乳麺が2月27日から登場中《期間限定》

台湾カフェの春水堂（チュンスイタン）は、2026年2月27日から「あまおう苺タピオカミルクティー」「あまおう苺ヨーグルトティー」「明太豆乳湯麺」を季節限定で販売しています。

ピリッとまろやかな麺メニューも

あまおう苺を使用したドリンク2種と、明太子を合わせた豆乳麺が期間限定で登場しています。味わいはもちろん、見た目からも春を感じられるラインアップです。

・あまおう苺ヨーグルトティー

さわやかな香りのジャスミンティーと、苺の果肉、ヨーグルトのまろやかな酸味が飲むたびに口いっぱいに広がり、ゴクゴク飲み進められる味わいが特徴です。

去年よりもさらに"苺感"を引き立てるために、あまおう苺ピューレを増量し、さらに濃厚な味わいに。見た目もより一層桜色に仕上がっていて、春らしさを感じることができます。

アイスのみの販売で、価格は店内880円、テイクアウト756円。

・あまおう苺タピオカミルクティー

旬のフレッシュな苺、あまおう苺ピューレ、苺ソースを贅沢に使用した、まさに"苺づくし"のミルクティーです。さわやかな香りのジャスミンティーに、たっぷりのクリーム、苺のスライス、タピオカを合わせ、スイーツのような一杯に仕上がっています。

アイスのみの販売で、価格は店内990円、テイクアウト864円。

・明太豆乳湯麺

今回、新たに登場する「明太豆乳湯麺」は、春水堂の定番メニューである豆乳麺に、明太子を合わせた春色の一杯です。

鶏白湯をベースにしたふわふわの豆乳スープに、蒸し鶏とたっぷりの明太子、大葉をトッピング。まろやかな豆乳スープに、ピリッと濃い味わいの明太子が溶け込み、さらに大葉とごま油の香りが後から広がることで奥行きのある味わいに仕上がっています。

価格は1210円。

販売期間は、ドリンクが2月27日から4月23日まで、麺が2月27日から6月11日までです。なお、期間中でも一時的な欠品または早期に販売終了する場合があります。

また、ルミネエスト新宿店ではドリンクのみの販売です。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部