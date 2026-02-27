B3リーグのヴィアティン三重は2月27日、クリストファー・オリビエと2025－26シーズンの新規契約を締結したと発表した。背番号は「30」。第22節アウェーの立川ダイス戦からチームに帯同する。

現在24歳のオコエはナイジェリア出身、身長205センチ体重102キロのパワーフォワード。

3月に33歳となるオリビエはアメリカ出身、202センチ113キロのセンター。オクラホマ州立大学出身で、2016－17シーズンにディナモ（グルジア）でプロキャリアをスタートさせた。2017－18シーズンに来日、鹿児島レブナイズ、山形ワイヴァンズ、東京サンレーヴス、東京八王子ビートレインズ、熊本ヴォルターズ、岩手ビッグブルズ、トライフープ岡山、湘南ユナイテッドBC、金沢武士団、徳島ガンバロウズ、アースフレンズ東京Zなど国内各クラブでプレーしてきた。

中西康介ゼネラルマネージャーは、得点力や勝負強さといった日本での豊富な経験と実績を評価し、「三重の地で挑戦する決断をしてくれたことに感謝している。度重なるケガやコンディション不良により選手の負担が大きくなっているなか、合流によってチームが前に進んでいく活力となることを期待している」とコメントした。

オリビエはクラブを通じ、「皆さんに会えるのを楽しみにしています。シーズンが終わるまでファイトします！」と意気込みを寄せた。