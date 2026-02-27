切迫流産になるも上司からはマタハラを受け…


「自分磨きなんて時間と金の無駄、マウントのための自己満足」？

子どもが生まれてから自分にかける時間もお金もなく、周囲の人々にバカにされる日々を送っていたのは太郎ママ。夫には「ブス」と罵られ、ママ友には下に見られ「美容なんて興味ないでしょ」と嫌味を言われる毎日。

しかし彼女はそんな状況をどうでもよく思い、全てを諦めていました。夫が浮気をするまでは…。

夫の不倫発覚やママ友トラブルに巻き込まれたのをきっかけに、彼女も自身の改革を目指すようになっていきます。

そんな、現状に諦めを抱いていた一人の主婦が変わっていくエピソードをお送りします。

※本記事はマルコ著の書籍『整形主婦 サレ妻の逆襲』から一部抜粋・編集しました。

登場人物


夫には明らかに女性の影が…。モヤモヤしていた太郎君ママはついに「浮気してるでしょ？」と夫を問い詰めます。しかし「証拠はあるのかよ！」と言い放ち、あげく「1円も稼げないくせに偉そうに言うな」と逆ギレまで！

浮気を問い詰めると


逆ギレのうえ妻を責めるひどい夫


そんな状況で眠れるはずもなく…。

太郎君ママは、仕事をやめた理由を思い出します……。

好きで仕事を辞めたわけじゃない


今週も早退？


自主退職って道もあるよ


今日から出社か…


妊婦にこの仕事は…


クレームがきたよ！


仕事続けたいんだけど…


今までお世話になりました


妊娠による体調不良、マタハラ、そして夫の「仕事辞めたら」の言葉……。仕事を続けたい気持ちはあったものの、こうして太郎君ママは仕事を辞めざるをえない状況に追い込まれてしまいました。

もしあなたが同じ状況に追い込まれたら、仕事を辞めますか？　それとも続けますか？

著＝マルコ／『整形主婦 サレ妻の逆襲』